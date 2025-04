Frente fria se aproxima e temperaturas podem cair até 5°C neste final de semana no Norte Pioneiro

Depois de uma semana marcada por diversas mudanças climáticas, que variaram entre calor intenso, pancadas de chuva e alguns ventos fortes, as cidades do Norte Pioneiro devem enfrentar uma nova mudança no tempo nos próximos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), uma frente fria deve avançar pelo Brasil e provocar uma queda brusca nas temperaturas da região, sendo que a maior queda deve ser entre esta sexta-feira (04) e a madrugada do próximo sábado (05).

Continua após a publicidade

De acordo com um alerta emitido pelo Instituto na manhã desta sexta-feira, a região está suscetível a registrar um declínio de temperatura, representando um leve risco à saúde da população. Segundo as informações contidas no alerta, a previsão é a temperatura da região apresente uma baixa entre 3°C e 5°C, mudando bruscamente o clima quente que atinge a região nos últimos dias.

Contudo, a informação emitida pelo INMET se confirma na região através das previsões do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR), que prevê as mesmas quedas de temperatura para as cidades da região, e a reportagem da Folha separou algumas previsões para mostrar aos leitores.

Continua após a publicidade

No município de Wenceslau Braz, por exemplo, a temperatura máxima desta sexta-feira deve ser 28°C, segundo as informações do SIMEPAR. Já no próximo sábado, a temperatura máxima deve ser ainda mais intensa do que o previsto para a região, tendo em vista que as previsões apontam que a máxima de amanhã deve ser 20°C, enquanto a mínima deve ser 16°C.

Para o domingo as previsões apontam que a temperatura mínima no município deve ser 15°C e a máxima deve chegar a 26°C. Além disso, as previsões não apontam possibilidades de chuva durante estes dias na cidade.

Em Santo Antônio da Platina, a temperatura máxima, que hoje deve ser 29°C, amanhã segue o padrão de queda previsto, já que deve chegar a 24°C, enquanto a temperatura mínima será 18°C. Para o domingo, as previsões indicam mínimas de 17°C e máximas de 27°C, também sem previsões de chuva.

As previsões para a cidade de Jacarezinho acompanham o mesmo padrão, tendo como máximas 24°C no sábado e 26°C no domingo, sendo que em ambos os dias não há previsões de chuva.

Em Siqueira Campos, a temperatura máxima do próximo sábado deve ser 21°C, enquanto a mínima deve ser 19°C. Já para o domingo, as previsões apontam máximas de 26°C e mínimas de 15°C, que também deve ser uma queda significativa no município.

Contudo, as previsões para as demais cidades da região podem ser consultadas diretamente no site do SIMEPAR ou em outras fontes de previsões meteorológicas.