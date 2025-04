Região entra em alerta de tempestade e queda de temperaturas

Nesta sexta-feira (04), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois alertas meteorológicos para a região do Norte Pioneiro. Um dos alertas é que a temperatura pode cair até 5°C durante o fim de semana e o outro alerta, que representa um perigo maior para a região, é o alerta de tempestades que está previsto para as próximas horas em todas as cidades da região.

De acordo com as informações do Instituto, nesta sexta-feira os municípios do Norte Pioneiro estão suscetíveis a registrar tempestades, tendo em vista que as previsões apontam chuvas fortes e ventos intensos entre a tarde de hoje e a manhã do próximo sábado (05).

Conforme descrito no alerta emitido pelo Instituto, as cidades da região podem registrar até 30 milímetros de chuva por hora, ou 50 milímetros por dia, além de ventos intensos que devem ficar entre 40 e 60 quilômetros por hora.

Em algumas cidades é possível notar a tempestade chegando. Na cidade de Wenceslau Braz, por exemplo, nuvens escuras e densas estão se aproximando do município pouco a pouco, sem contar que por volta das 13h10 a primeira pancada de chuva já atingiu o centro da cidade.

A população da região deve manter-se atenta, evitando não se abrigar debaixo de árvores, não estacionando veículos embaixo ou próximos de torres de transmissão ou placas de propaganda durante as rajadas de vento. Também é de grande importância que a população evite utilizar aparelhos ligados à tomada durante a chuva.