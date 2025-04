Santo Antônio da Platina realizará campanha de vacinação contra a gripe no próximo sábado

No próximo sábado (05), a prefeitura de Santo Antônio da Platina, através da Secretaria de Saúde e do Departamento Vigilância em Saúde, realizará uma campanha de vacinação para intensificar o combate contra a gripe no município. A ação será realizada em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de que também será realizada na Câmara Municipal dos Vereadores.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, a ação será realizada entre as 08h00 e 12h00 na Câmara Municipal e nas UBS’s da Vila Ribeiro e Vila Santa Terezinha. A campanha deste sábado será o início da Campanha de Vacinação contra a Influenza, que foi lançada na última terça-feira (01) pelo Governo do Estado.

Conforme explica a prefeitura, na primeira ação da Campanha, apenas os grupos prioritários serão vacinados, evitando assim problemas de saúde para estas pessoas, que incluem crianças, idosos, gestantes e pessoas portadoras de comorbidades específicas, que terão preferência na campanha para receberem a dose da vacina.

No entanto, poderão receber a dose da vacina as crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, idosos com 60 anos de idade, puérperas (mulheres em período após o parto), trabalhadores da Saúde, professores do ensino básico e superior, indígenas vivendo fora de terra indígena, indígenas vivendo em terra indígena, quilombolas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores Portuários, trabalhadores dos Correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas (Censi) e pessoas em situação de rua. Autistas também terão prioridade no atendimento da vacinação.