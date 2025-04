Curitibanos organizam passeio de bicicleta em homenagem ao “OilMan”

Uma homenagem ao ciclista e personalidade histórica de Curitiba, Nelson Rebello, conhecido como Oil Man, será realizada no próximo domingo (6) com a “Pedalada de Sunga”. O evento, organizado por ciclistas e fãs do ícone da cidade, visa celebrar sua memória e trajetória. Os participantes se concentrarão às 14h em frente ao Bondinho da Rua XV de Novembro e seguirão por um percurso que passará por pontos marcantes da capital paranaense, como o Museu Oscar Niemeyer e o Largo da Ordem, encerrando no Parque São Lourenço.

Continua após a publicidade

Os ciclistas serão incentivados a participar caracterizados com a tradicional sunga usada por Oil Man, que se tornou famoso por pedalar pelas ruas de Curitiba vestindo apenas a sunga e cobrindo o corpo com óleo. A figura excêntrica chamou atenção ao longo dos anos, conquistando a simpatia de moradores e turistas. Seu estilo único fez dele um personagem folclórico e uma figura emblemática da cidade.

A pedalada não tem restrição de participação, sendo aberta a todos que desejam se juntar à homenagem. Os organizadores destacam que a ideia é relembrar a importância de Oil Man para a cultura local, incentivando a diversão e o respeito à memória do ciclista.

Continua após a publicidade

O percurso, que será feito de forma descontraída, passará também pela ciclovia da cidade, proporcionando aos participantes uma experiência de lazer, ao mesmo tempo em que celebram a história de uma das figuras mais reconhecidas da capital paranaense.

A Pedalada de Sunga está marcada para o dia 6 de abril, com saída do Bondinho da Rua XV de Novembro, e promete ser um momento de celebração e respeito à memória de Nelson Rebello.