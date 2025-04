Homem é preso na PR092 após passar cheque falso em Wenceslau Braz

Uma ação policial registrada no início da tarde da terça-feira (01) culminou na prisão de um homem que aplicava golpes com cheques falsos ou clonados na região do Norte Pioneiro. O suspeito foi detido na PR092 após aplicar um golpe em um posto de combustíveis situado no município de Wenceslau Braz.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, os policiais receberam a informação de que um indivíduo em determinado veículo havia aplicado um golpe em um posto de combustíveis situado no município de Wenceslau Braz. Conforme a denúncia, o indivíduo passou o cheque no valor de R$ 1,9 mil para pagar o abastecimento e recebeu a diferença como troco. Porém, foi constatado que o documento era falso.

Com a informação de que o suspeito havia seguido em direção a Siqueira Campos, os policiais montaram barreiras com apoio da equipe da Polícia Rodoviária Estadual sendo o suspeito detido na altura do km 282 da rodovia. Durante a revista, foi encontrado em sua posse cerca de R$ 1,5 mil e mais seis folhas de cheque.

Frente aos fatos, o indivíduo foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Siqueira Campos para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.