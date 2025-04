Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira no Norte Pioneiro

Esta quinta-feira (03) começou com um clima mais relaxante em relação a outros dias da semana. Com aquela chuvinha calma, e boa para quem pode dormir até mais tarde, o dia começa com temperaturas mais baixas no Norte Pioneiro e um clima mais úmido, e as previsões prometem um dia chuvoso e com temperaturas médias em toda a região.

De acordo com as previsões gerais do Google Clima, a temperatura no Norte Pioneiro deve permanecer entre 22°C e 30°C, médias um pouco a baixo em relação aos outros dias da semana, onde o sol e o calor tomaram conta da região. Além das temperaturas médias, as previsões apontam que a chuva deve tomar conta das cidades, sendo que em algumas a chuva pode ser mais forte enquanto em outras podem aparecer apenas algumas pancadas de chuva.

Portanto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), toda a região está em um alerta de perigo potencial para chuvas intensas e ventos fortes na manhã desta quinta-feira. Segundo o INMET, pode chover até 50 milímetros e os ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora.

A Folha ainda buscou mais previsões com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), trazendo informações detalhadas de algumas cidades da região. Em Wenceslau Braz, por exemplo, a temperatura deve permanecer entre 21°C e 29°C, com alta umidade do ar, mas apenas 4.5 milímetros de chuva previstos para o município. Os ventos na cidade podem chegar a 18 quilômetros por hora.

Em Santo Antônio da Platina a temperatura mínima deve ser 22°C, enquanto a máxima será 29°C. No município deve chover 7.9 milímetros, enquanto as rajadas de vento devem chegar a 17 quilômetros por hora. Já na cidade de Jacarezinho os ventos devem ser mais intensos, podendo chegar a 24 quilômetros por hora. Na cidade, a temperatura deve chegar no máximo a 28°C, tendo como mínimas 22°C. Deve chover 9.1 milímetros por hora no município.

Na cidade de Siqueira Campos a temperatura deve permanecer entre 21°C e 28°C, com chuvas previstas de até 6.3 milímetros por hora e ventos de até 17 quilômetros por hora. Com uma alta probabilidade de chuvas e clima úmido, Carlópolis pode registrar até 8.0 milímetros por hora, enquanto a temperatura deve permanecer entre 23°C e 28°C. Os ventos não devem ultrapassar os 18 quilômetros por hora.

Estas são as previsões de algumas cidades da região. Para ter acesso às previsões de outros municípios da região, basta acessar o site do Simepar ou até mesmo do INMET para analisar mais previsões.