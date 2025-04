Bombeiros lançam capacitação para atender pessoas com Transtorno do Espectro Autista

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) lançou nesta terça-feira (1º) um curso na modalidade de Ensino a Distância (EaD) focado na capacitação de profissionais da segurança pública para atendimento a pessoas com o Transtorno do Espectro Autista. Abril é o mês que a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu como referência para a inclusão e conscientização sobre o autismo. O projeto inicia sua fase de implantação na plataforma de ensino interna do CBMPR.

A capacitação, que totaliza 4 horas de videoaulas, é voltada para o treinamento dos bombeiros militares do CBMPR. Os demais profissionais da segurança pública e áreas relacionadas farão o curso internamente. A iniciativa atende a exigência do Código Estadual da Pessoa Autista do Paraná (Lei nº 21.964), que determina a formação de agentes públicos para prestar atendimento adequado a pessoas neurodivergentes.

"O curso possibilita a capacitação dos bombeiros militares da corporação, alinhando as práticas de atendimento a vítimas a padrões que garantam ainda maior qualidade quando se tratar de pessoas neurodivergentes, é um grande avanço", ressalta o comandante-geral do CBMPR, coronel Manoel Vasco.

De acordo com o major Murilo Sinque, o curso inclui manuais, guias de bolso, checklists e simulados, oferecendo uma abordagem prática e inclusiva que prepara profissionais para lidar com autistas em crise, evacuações e abordagens policiais. Ele também afirmou que o CBMPR pretende ampliar o alcance do curso futuramente.

“O objetivo é expandir esse conhecimento para outros estados e instituições, consolidando o Paraná como pioneiro nacional”, destacou.

O curso estará disponível na plataforma do Ensino a Distância (EAD) CBMPR e a meta é atingir o efetivo da corporação. Interessados em entender como funciona o trabalho com pessoas que possuem o Transtorno do Espectro Autista também poderão acessar o conteúdo, mas não receberão certificado da capacitação.

Qualquer cidadão, como visitante, também pode acessar as seguintes abas: Cursos ESBM > Capacitação > Curso de Atendimento a Emergências de Pessoas no Espectro Autista > Acesso Como Visitante. A senha é cbmprtea2025.