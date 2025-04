Abril começa com alerta de chuvas intensas e ventos no Norte Pioneiro

PREVISÃO DO TEMPO Há 1 semana Semana terá temperaturas médias no Norte Pioneiro; previsões não apontam chuvas na região Previsões apontam temperaturas entre 21°C e 33°C para a região, além do aumento da umidade do ar

PANORAMA REGIONAL Há 2 semanas Conheça as maiores e as menores cidades do Norte Pioneiro Cornélio Procópio é a maior cidade da região com mais de 45 mil habitantes, enquanto Barra do Jacaré é a menor, com menos de três mil, segundo dados do IBGE