Ganhador da Mega da Virada não aparece e perde prêmio milionário

Um dos ganhadores do prêmio principal da Mega Sena da Virada perdeu o dinheiro após não retirá-lo até a data limite.

O que aconteceu

Prazo máximo para retirada do prêmio, no valor de R$ 1.418.495,90, acabou às 23h59 de ontem. Os ganhadores tinham 90 dias para comparecer a uma agência da Caixa e fazer a retirada do valor.

Ganhador que não retirou o prêmio tinha uma de 56 cotas de um bolão que acertou as seis dezenas da Mega. O jogo ganho por ele foi feito em Osasco (SP), e as outras 55 cotas foram sacadas. Além deste, outras duas apostas vencedoras foram feitas em Brasília, duas em Curitiba, uma em Nova Lima (MG), uma em Pinhais (PR), e uma em Tupã (SP).

Valor que não foi resgatado será encaminhado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme Lei 13.756/18. O repasse pode ser consultado no site da Caixa.

Os números sorteados na Mega da Virada foram 01, 17, 19, 29, 50 e 57 e o valor do prêmio foi de R$ 635.486.165,38 - o maior das loterias no Brasil. Oito apostas foram premiadas e dividiram o prêmio, tendo direito a R$ 79.435.770,67 cada.

Fonte original Portal UOL.