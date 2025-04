Mulher é presa com moto furtada na PR092 em Wenceslau Braz

Uma mulher foi presa na manhã desta segunda-feira (31) conduzindo uma motocicleta furtada. A ocorrência foi registrada na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 11h00 os policiais realizavam um patrulhamento de rotina pela rodovia quando avistaram uma motocicleta Honda Titan 160 transitando pela pista fazendo um barulho excessivo do escapamento, além de apresentar outras características irregulares.

Diante da situação, a equipe optou por realizar a abordagem da condutora e, durante a checagem da placa, foi constatado que a moto apresentava alerta de furto na cidade de Siqueira Campos no dia 01 de outubro de 2022. Além disso, o chassi da moto estava suprimido. Indagada sobre a situação, a mulher disse que comprou a moto recentemente pelas redes sociais.

Frente aos fatos, a mulher foi presa e encaminhada a delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz juntamente com a moto apreendida para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.