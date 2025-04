Obras de pavimentação e implantação de galerias pluviais avançam em Santo Antônio da Platina

Na última sexta-feira (28), a prefeitura de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, divulgou atualizações sobre os serviços de pavimentação e implantação das galerias pluviais que estão sendo realizados no Jardim Monte Verde, que fica nas imediações do Hospital Regional do Norte Pioneiro.

A Ordem de Serviço para a obra que está sendo realizada, foi emitida em janeiro deste ano, com o prazo máximo de 300 dias para a conclusão de todos os serviços, que provavelmente devem ser finalizados até outubro deste ano.

No Jardim, em um trecho de aproximadamente 150 metros da Rua Aldo Claro Oliveira, foi retirada a pavimentação de pedra sextavada para a instalação de rede de água pluvial. Nesta etapa do serviço, moradores estão passando por problemas devido ao pó e, quando chove, barro.

Segundo o Secretário Municipal de Planejamento da Prefeitura, Arquiteto Sebastião Carlos Bianchi “a execução da galeria de água pluvial é necessária, pois quando todo o bairro estiver pavimentado haverá acúmulo de água neste trecho, prejudicando aos moradores”. O serviço de galeria no Monte Verde está atualmente com 50% e, neste local, já foi executado. “A retirada dos blocos de concreto na Rua Aldo Claro foi necessária para a passagem das galerias de drenagem de água. Os blocos retirados estavam em estado crítico”.

Ele ainda acrescentou que “no caso de utilizar provisoriamente um capeamento em pedrisco para amenizar o pó, acarretaria aumento de custo, em torno de R$ 7.000,00, pois a compra deste material está fora do orçamento e posterior perda deste, porque seria retirado”.

Diante desta realidade, Bianchi entrou em contato com a empresa responsável pela obra, a A.D.M. Construtora Civil e Pavimentação Ltda., de Carlópolis, para que faça um levantamento de antecipar a pavimentação com as pedras sextavadas de bloquetes de concreto, primeiramente no trecho da Rua Aldo Claro, defronte o Residencial Fernando Botareli, onde estão se concentrando o maior número de pedidos para solucionar o problema, principalmente do pó, o que foi acatado pela empresa contratada.

A pedra (lajota) sextavada consiste em um material pré-moldado de concreto, o qual serve como revestimento em pavimentos intertravados, sendo uma excelente opção para projetos de pavimentos, também entendida como ecologicamente indicada já que absorve com mais facilidade a água de chuva.

Bianchi esteve visitando a obra na terça-feira, dia 25, acompanhado do Engenheiro Civil/Fiscal Jonas Tavares de Avilla e da Engenheira Civil Maria Alice Mazurek Sandoli. O valor total da obra é de R$ 1.809.000,00, com recursos próprios do Município numa área de 10.088,77m2.