Prefeitos do Norte Pioneiro viajam à Brasília em busca de recursos e investimentos

Prefeitos da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) participaram, nesta semana, de uma agenda intensa em Brasília, com o objetivo de fortalecer a presença dos municípios junto ao Governo Federal e buscar recursos para o desenvolvimento regional. A visita à Capital Federal foi realizada a convite do Deputado Federal Zeca Dirceu, e os prefeitos aproveitaram a oportunidade para se reunir com diversos Ministros e discutir ações que podem beneficiar as cidades do Norte Pioneiro.

Estiveram presentes na agenda os prefeitos de Jaboti, Régis William; Tomazina, Cezão; Japira, Hariel Fogaça; Pinhalão, Luiz Eduardo; Ibaiti, Beto Regazzo; Figueira, Valdercir; Conselheiro Mairinck, Zelei; e Salto do Itararé, Claudecir. Durante a visita, os gestores municipais participaram do Encontro Nacional de Lideranças Municipais, realizado na Câmara dos Deputados. O evento contou com a presença de ministros do Governo Federal, parlamentares e representantes de diversos setores, além de tratar de temas relevantes para os municípios brasileiros.

Entre os principais assuntos discutidos, os prefeitos tiveram acesso a informações sobre o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o Minha Casa Minha Vida e outros programas federais que visam atender as necessidades das populações locais. Essas iniciativas podem resultar em melhorias concretas para a infraestrutura, habitação e outros setores essenciais nas cidades do Norte Pioneiro.

A agenda em Brasília foi uma oportunidade para os prefeitos não apenas conhecerem os detalhes desses programas, mas também abrirem portas para negociações e articulações políticas que podem garantir recursos e investimentos para a região. O contato direto com o Governo Federal é considerado uma estratégia importante para ampliar o apoio e a atenção das autoridades às demandas locais.

A participação dos prefeitos no evento e os encontros com ministros também são vistos como uma chance de estreitar os laços entre os municípios e o poder central, garantindo que as necessidades do Norte Pioneiro sejam contempladas nos próximos anos, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento das cidades da região.