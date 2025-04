Governo reúne gestores e empresários para apresentar programas e fomentar o turismo no Paraná

A ExpoTurismo Paraná, realizada nos dias 27 e 28 de março de 2025, reuniu cerca de 500 gestores municipais e profissionais do turismo em Curitiba, com o objetivo de aproximar os participantes dos programas e ações do Estado voltados à promoção do setor. O evento, que aconteceu no Viasoft Experience, teve como foco a apresentação de estratégias para o fortalecimento do turismo regional.

Continua após a publicidade

Durante os dois dias de evento, o Viaje Paraná, órgão responsável pela promoção do setor, destacou os principais atrativos turísticos do Estado e a sua atuação para divulgar os destinos paranaenses de maneira eficaz. A Secretaria Estadual do Turismo também apresentou os programas de fomento à área, como o Paraná + Viagens, Paraná + Infraestrutura e Paraná + Eventos. O objetivo desses programas é apoiar os municípios e empreendedores na promoção e estruturação do turismo, além de incentivar o desenvolvimento da infraestrutura turística.

O secretário estadual de Turismo, Leonaldo Paranhos, ressaltou que o investimento do governo no turismo tem sido fundamental para a expansão do setor. Ele destacou que a colaboração entre o Poder Público e a iniciativa privada é essencial para o sucesso das ações, e que a política de turismo adotada pelo Estado tem gerado bons resultados. O Paraná + Viagens, por exemplo, destina recursos para que os municípios realizem viagens dentro do Estado, estimulando o turismo interno e a qualificação dos produtos turísticos. O Paraná + Infraestrutura visa melhorar a infraestrutura turística, enquanto o Paraná + Eventos apoia a realização de eventos regionais que atraiam turistas e fomentem a economia local.

Continua após a publicidade

Tatiana Nasser, diretora de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação da Secretaria do Turismo, comentou que uma das palestras mais procuradas pelos participantes foi sobre a regionalização do turismo e as estratégias para desenvolver programas de maneira regionalizada. Para Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, o turismo no Estado está em plena ascensão. Ele destacou que o Paraná é o terceiro estado brasileiro que mais recebe turistas estrangeiros, e que a promoção dos destinos é uma tarefa conjunta entre o governo e os gestores municipais para garantir o sucesso do setor.