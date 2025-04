Santo Antônio da Platina abre inscrições para curso básico de celular para idosos

A prefeitura de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, está oferecendo uma oportunidade única para as pessoas da Terceira Idade de imergirem no mundo da tecnologia e adotarem métodos práticos para utilizar o celular com mais facilidade. Trata-se do Curso Básico de Celular, uma oportunidade totalmente gratuita e livre para todos os idosos do município.

O curso acontecerá entre os dias 8 e 10 de abril, e será realizado no Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação (CDTI), localizado na Rua Vereador José Ritti, nº 15, na Vila Ribeiro. De acordo com a organização, o curso contará com duas turmas, sendo que uma será na parte da manhã, entre as 08h30 e 11h30, e a outra no período da tarde, entre 13h30 e 16h30.

Conforme explica o Diretor do Departamento Municipal de Tecnologia, Inovação e Ensino Profissionalizante, Walter Francisco Lemos, o Chico, serão 60 participantes por dia, divididos em turmas de 30 e, segundo ele, 35 já estão preenchidas pelo pessoal da Terceira Idade do Centro de Convivência do Idoso (CCI) vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social.

“Trata-se de um curso de ensino prático e acessível, voltado para pessoas com mais de 60 anos que desejam aprender a utilizar smartphones no dia a dia. O objetivo é proporcionar autonomia e inclusão digital, permitindo que os participantes aproveitem todos os benefícios que a tecnologia pode oferecer, como comunicação com familiares, acesso às redes sociais, utilização de aplicativos úteis e muito mais”, destacou Chico.

Contudo, as inscrições para participar do curso estão abertas, e os interessados devem entrar em contato com Maria Venâncio pelo telefone: (43) 3534-8709. Vale ressaltar que as vagas são gratuitas, mas também são limitadas.