Morre OilMan, figura icônica da capital paranaense

O aniversário de 322 anos de Curitiba foi marcado por uma notícia triste para os paranaenses que perderam uma figura icônica para a capital e todo estado. Isso porque o famoso OilMan morreu na madrugada deste sábado (29).

A morte do biólogo Nelson Rebello, que tinha 64 anos, foi divulgada pelo Hospital Evangélico, onde ele estava internado desde a segunda-feira (25) após sofrer um acidente doméstico. Segundo o Corpo de Bombeiros, OilMan foi socorrido em sua casa no Bacacheri após cair em cima de seu cachorro e ser atacado pelo animal.

Rebello foi socorrido e levado ao Hospital Evangélico onde estava internado, mas acabou morrendo vítima de uma parada cardiorrespiratória na madrugada deste sábado. A morte foi confirmada pelo próprio hospital que divulgou uma nota lamentando a morte da figura icônica para os paranaenses.

Rebello ficou conhecido em Curitiba pelo seu hábito de caminhar ou andar com uma bicicleta pelas ruas da cidade trajando apenas uma sunga e com o corpo aparentemente banhado com óleo. Daí surgiu seu apelido “OilMan” que, com o tempo, o levou a ganhar destaque na mídia Nacional com participações em programas como o “Programa do Jô”. Era uma figura querida dos curitibanos e paranaenses que fazia parte da história de Curitiba e, infelizmente, morre no dia do aniversário da cidade.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.