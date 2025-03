Corpo de Bombeiros anuncia concurso público com salários acima de R$ 6 mil

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) anunciou a chegada de um concurso público para o cargo de Soldado Bombeiro Militar. São 600 vagas disponíveis e as remunerações podem ultrapassar os R$ 6 mil.

De acordo com as informações contidas no edital publicado pelo CBMPR em relação ao anúncio da abertura do concurso, as vagas estão disponíveis em três categorias, sendo elas Aluno-Soldado de 3ª Classe Bombeiro Militar, Aluno-Soldado Operacional de 2ª Classe Bombeiro Militar e Soldado de 1ª Classe Bombeiro Militar, todos com diferenças em suas remunerações.

Para a vaga de Aluno-Soldado de 3ª Classe Bombeiro Militar, por exemplo, a remuneração é de R$ 2.530,12, enquanto para o Aluno-Soldado Operacional de 2ª Classe Bombeiro Militar a remuneração é de R$ 3.795,18. Já para a vaga de Soldado de 1ª Classe Bombeiro Militar, a remuneração é de R$ 6.101,87.

Entre os requisitos, os interessados em participar deve ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior completo em qualquer área de graduação em instituição de ensino público ou particular reconhecida pelos órgãos de ensino, além de ter no máximo 30 anos de idade na data do primeiro dia de inscrição.

Além disso, o concurso exige que os interessados tenham Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação na categoria B, no mínimo, além de estarem quites com as obrigações militar e eleitoral, e os demais critérios para a posse previstos no art. 21, inc. II da Lei Est. nº 1943/54.

Contudo, as inscrições serão abertas apenas no dia 14 de abril, e terão prazo máximo até o dia 15 de maio, com taxa de R$ 130,00. O período para o pedido de isenção da taxa será entre os dias 14 e 16 de abril. Para mais informações, os interessados devem acessar o site oficial de seleção do concurso através do link https://ibfc.selecao.net.br/informacoes/477/.