Frente fria no Sul do Brasil traz temporais para o Paraná nesta sexta-feira, informa Simepar. Foto: Gilson Abreu/AEN

Duas frentes frias trarão temporais ao Paraná nos próximos dias, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A primeira delas está no Sul do Brasil, e trará impacto para as regiões paranaenses já nesta sexta-feira (28). Após o temporal, o fim de semana terá predomínio de sol até a chegada da segunda frente fria, prevista para segunda-feira (31).

“Pequenos núcleos de instabilidade se formam à dianteira do sistema frontal e se organizam em forma de linha de instabilidade, que avança rapidamente pelas regiões paranaenses ocasionando algumas pancadas fortes de chuva, raios e principalmente rajadas fortes de vento nesta sexta-feira. Isso pode trazer vários transtornos para certas regiões do estado como no Noroeste e Oeste paranaense, principalmente”, explica Lizandro Jacobsen, meteorologista do Simepar.

Também estão previstos temporais entre o Sudoeste e Centro-Sul do Estado entre a tarde e a noite de sexta-feira. No Leste do Paraná, entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, as chuvas chegam também no fim da tarde e início da noite, com menos severidade do que no Interior. "No Norte, especialmente na noite de sexta-feira, também ocorrem alguns temporais, mas de forma bem mais irregular do que nas outras regiões do Estado”, ressalta Jacobsen.

Na próxima semana, outra frente fria chega até o Paraná, e novamente estão previstos temporais em várias regiões do Estado. “É uma característica da frente fria, que é uma zona de separação entre duas massas de ar, uma de ar frio e outra de ar quente. Ela provoca redução da temperatura, aumento da nebulosidade, vendavais e temporais (chuva intensa, com raios e granizo)”, diz Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Com uma estrutura de 120 estações meteorológicas telemétricas automáticas, três radares meteorológicos e cinco sensores de descargas meteorológicas, o Simepar é responsável por fornecer dados meteorológicos para órgãos como a Coordenadoria da Defesa Civil e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, de modo a facilitar ações de resposta a situações extremas. São monitoradas desde situações causadas por chuvas extremas, como enxurradas, deslizamentos e alagamentos, até incêndios e secas.

Dados mais detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site www.simepar.br. A previsão tem duas atualizações diárias. Para cada cidade é possível saber o quanto deve chover, temperaturas mínimas e máximas previstas, umidade relativa do ar e vento, com detalhamento por hora para a data e o dia seguinte.