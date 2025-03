Jaguariaíva marca presença no lançamento da Nova Cultivar de Feijão IPR Tapicuru em Ponta Grossa

Na última quarta-feira (26), representantes da Secretaria Municipal de Agropecuária de Jaguariaíva participaram do lançamento da nova cultivar de feijão IPR Tapicuru, realizado no Polo de Pesquisa e Inovação do IDR-Paraná, em Ponta Grossa. O evento contou com a presença de diversos secretários de Estado, incluindo o de Agricultura, Márcio Nunes, e outras autoridades, como o vice-governador Darci Piana. Também estiveram presentes deputados, representantes da Itaipu, CONAB, UNOPS (Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos) e outros órgãos relevantes do setor agrícola.

O lançamento da cultivar IPR Tapicuru foi uma oportunidade importante para produtores, técnicos e lideranças do agronegócio, especialmente para o município de Jaguariaíva, que se destacou ao fortalecer suas parcerias com o IDR-Paraná, o governo estadual e outras instituições do setor. Durante o evento, os participantes puderam conhecer mais sobre as inovações e o desenvolvimento agrícola que envolvem a nova variedade de feijão, que promete trazer benefícios para a produção local.

O evento foi voltado para fortalecer a colaboração entre as partes envolvidas no agronegócio, o que, segundo autoridades presentes, é essencial para o progresso do setor no Paraná. A parceria entre o município de Jaguariaíva e as entidades presentes reflete o compromisso com o desenvolvimento sustentável e o incentivo à pesquisa e inovação no campo.

Além disso, a presença de Jaguariaíva no evento evidencia o papel crescente do município nas iniciativas agrícolas e o interesse em aproveitar as novas tecnologias para melhorar a produção e a qualidade de vida dos produtores locais.