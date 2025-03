Joaquim Távora recebe selo ouro no atendimento da Sala do Empreendedor

Os micro e pequenos empreendedores de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, estão recebendo um atendimento reconhecido como de excelência pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Paraná (Sebrae/PR). A Sala do Empreendedor do município foi premiada com o Selo Ouro de Referência em Atendimento, em evento realizado em Curitiba, no tradicional Restaurante Família Madalosso, no bairro Santa Felicidade.

A premiação, que reconhece o trabalho desenvolvido ao longo de 2024, foi concedida durante um encontro anual promovido pelo Sebrae. O evento destacou a importância dos agentes de desenvolvimento para os municípios e contou com palestras, dinâmicas e apresentações de resultados alcançados durante o ano. Além de reconhecer a qualidade do atendimento, a distinção leva em conta a diversificação de serviços e a estrutura das Salas do Empreendedor.

O coordenador da Sala do Empreendedor de Joaquim Távora e secretário municipal de Indústria, Comércio, Habitação e Inovação, Fabiano de Oliveira, conhecido como "Churrasco", comemorou a conquista. "Receber mais uma vez este prêmio é motivo de satisfação, pois reflete o profissionalismo e a dedicação no suporte eficaz e personalizado aos empreendedores tavorenses. Superamos novamente os requisitos exigidos e seguimos comprometidos em fortalecer o setor", afirmou.

A agente de desenvolvimento da Sala do Empreendedor, Lorena Maria do Nascimento Simioni, destacou o impacto positivo das ações realizadas. "A premiação é resultado de um ano de trabalho intenso, com milhares de atendimentos e formalização de microempreendedores individuais (MEIs). Também promovemos cursos e capacitações, com a emissão de vários certificados, além de auxiliarmos nas solicitações de crédito junto à Fomento Paraná", explicou.

A relevância do feito se destaca ainda mais pelo fato de que, entre as 29 cidades do Norte Pioneiro, apenas cinco conquistaram o Selo Ouro de Referência em Atendimento em 2024: Cambará, Siqueira Campos, Bandeirantes, Jaboti e Joaquim Távora.