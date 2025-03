Estado e Fiep preparam plano para impulsionar o setor industrial do Paraná

Secretários de Estado debatem plano com objetivo de impulsionar a indústria no Paraná. Foto: Valdelino Pontes/SECID

O Governo do Estado e a Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) deram início à elaboração do Plano Paraná\Brasil indústria, que busca impulsionar o desenvolvimento do setor no Estado. A primeira ação foi nesta quarta-feira (26), quando secretários estaduais e representantes de diversas pastas se reuniram com profissionais e lideranças da Fiep para discutir parcerias, estratégias e projetos voltados ao aumento da competitividade das industrias, capacitação e geração de emprego pelo setor.

O encontro foi marcado por apresentação das iniciativas da Fiep em parceria com o Governo do Estado e que focam, principalmente, no estímulo à empregabilidade e à produtividade do setor. Entre eles o programa Qualifica Paraná, uma parceria com o Senai-PR para levar cursos de qualificação profissional em 13 setores industriais; cursos técnicos no contraturno, com 7,6 mil matrículas em 2025; e incentivo à produção de energia renovável.

Também há parcerias nos programas Mentes Criativas, que estimula o desenvolvimento cognitivo e socioemocional no Ensino Fundamental, Indústria Acolhedora, de inserção de migrantes nas empresas, e Jornada da Produtividade, de consultorias para aumentar eficiência produtiva – em 2024, foram atendidas 493 empresas, que alcançaram um aumento médio de 65,5% em sua produtividade com a implantação das medidas sugeridas.

Participaram do encontro os secretários estaduais das Cidades, Guto Silva; do Planejamento, Ulisses Maia; da Inovação e Modernização Digital, Alex Canziani, o superintendente-geral de Gestão Energética, Cássio Santana da Silva, além de representantes das secretarias do Desenvolvimento Social e Família; Fazenda; Trabalho, Qualificação e Renda; Educação; Indústria, Comércio e Serviços, e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e da Fundação Araucária.

Guto Silva destacou a relevância de criar planos de sinergia entre a Fiep e o governo estadual, uma integração que vai economizar recursos, energia e tempo. “Iniciamos este trabalho para que, nos próximos meses, possamos apresentar um plano de ação específico para diversas áreas da indústria, possa aumentar a produtividade do setor no Paraná e continuar gerando emprego e riqueza para todos”, disse Silva. “Quando a indústria se fortalece, ganham o Estado, as cidades e os cidadãos”.

Para o secretário Ulisses Maia, os projetos e ferramentas apresentados pelo Sistema Fiep são importantes para impulsionar o trabalho em prol do desenvolvimento. “Recebemos contribuições extremamente importantes para que a indústria do Paraná continue sendo uma referência”, disse. “Queremos que o Paraná seja uma referência, um estado acolhedor para a indústria. Isso é geração de emprego, isso é renda que aumenta para a população, e o governo do Estado só tem a ganhar com isso”.

Para o presidente da Fiep, Edson Vasconcelos, a união entre diferentes setores em torno do Plano Paraná/Brasil Indústria vai transformar desafios do Estado em oportunidades para o crescimento sustentável e competitivo. “Temos tantas ações em conjunto com o Governo do Estado, principalmente sob o guarda-chuva de empregabilidade, inovação e produtividade, que é fundamental alinharmos para podermos eliminar sombreamentos e potencializar iniciativas”, afirmou.

A inovação e a transformação digital das indústrias paranaenses são outro resultado do Plano Paraná/Brasil Indústria. "Recentemente instituímos o HUBX, que leva a inteligência artificial para o cotidiano das empresas, permitindo que elas se tornem mais competitivas e eficientes, adaptadas às demandas do mercado moderno. Isso aumenta a produtividade e ajuda a criar um ambiente mais inovador, onde as empresas podem desenvolver novos produtos e serviços", afirmou o secretário da Inovação, Alex Canziani.