Inscrições para participar do Pé-de-Meia Licenciaturas terminam no próximo domingo

Estudantes interessados em participar do programa Pé-de-Meia Licenciaturas têm até o dia 30 de março (domingo) para concluir o cadastro e a inscrição na Plataforma Freire. O procedimento é essencial para garantir o recebimento da primeira parcela do benefício no início do ano letivo.

Sob coordenação do Ministério da Educação (MEC), o programa visa estimular a formação de professores, reduzir a evasão nos cursos de licenciatura e incentivar o ingresso de concluintes das licenciaturas nas redes públicas de ensino.

Aqueles que perderem o prazo ainda poderão acessar a plataforma e se inscrever, mas, nesse caso, o pagamento da primeira parcela será pago posteriormente. Isso inclui os estudantes aprovados por meio da lista de espera do Prouni, que poderão manifestar interesse até quinta-feira, 27 de março, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A QUEM SE DESTINA

O programa é voltado para estudantes aprovados em cursos de licenciatura pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) ou pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), desde que tenham alcançado, no mínimo, 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

O programa pagará, do início ao fim do curso, o valor mensal de R$ 1.050 para os estudantes aprovados em cursos presenciais de licenciaturas que se cadastrarem para a bolsa e forem aprovados. Desse total, o estudante poderá sacar R$700. Os outros R$ 350 serão depositados como poupança e poderão ser sacados após o professor recém-formado ingressar na rede pública de ensino em até cinco anos após a conclusão do curso.

Inicialmente, foram disponibilizadas até 12 mil bolsas, que serão pagas pelo MEC por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Além das regras do Sisu, Prouni ou Fies, é necessário também cumprir as exigências do Edital nº 1/2025 da Capes.

COMO SE CADASTRAR

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar a Plataforma Freire e preencher os dados pessoais, cadastrar o currículo e aceitar o termo de ciência e concordância. Em seguida, é necessário informar a matrícula na instituição superior em que foi aprovado. Caso ainda não tenha realizado a matrícula, o estudante pode utilizar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Após essa etapa, é possível acompanhar o andamento do processo seletivo diretamente na plataforma.

RESULTADO

De acordo com o edital da seleção, o cadastro não garante o recebimento da bolsa. O interessado deve aguardar o resultado final que será divulgado no dia 14 de abril, sendo que as vagas serão preenchidas, prioritariamente, pelos ingressantes dos cursos oferecidos por meio do Sisu.

MAIS PROFESSORES

O Pé-de-Meia Licenciaturas é um dos eixos do programa Mais Professores para o Brasil. A bolsa foi criada para incentivar a formação de novos professores e melhorar a qualidade desses cursos. Instituído pelo Decreto nº 12.358/2025, o programa Mais Professores para o Brasil foi construído em reconhecimento ao papel central dos docentes no processo de aprendizagem dos estudantes e no sucesso das políticas educacionais.

A iniciativa visa fortalecer a formação docente, incentivar o ingresso de professores no ensino público e valorizar os profissionais do magistério, proporcionando-lhes recursos e oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo.

Além do Pé-de-Meia Licenciaturas, o programa prevê as seguintes iniciativas: Bolsa Mais Professores, Prova Nacional Docente, Portal de Formação e ações de valorização em parceria com bancos públicos e outros ministérios. O programa visa atender 2,3 milhões de docentes em todo o país.