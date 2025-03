Ratinho Junior destaca avanços econômicos e sociais do Paraná em encontro com empresários em Brasília

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou, nesta terça-feira (25), de um encontro com empresários em Brasília, organizado pelo Lide, maior organização de líderes empresariais da América Latina. Durante sua palestra, Ratinho Junior destacou os avanços econômicos e sociais do Paraná nos últimos anos, ressaltando políticas públicas que transformaram o estado em referência de crescimento sustentável.

O governador iniciou sua apresentação com dados econômicos do Paraná, informando que o Produto Interno Bruto (PIB) do estado cresceu 63% nos últimos seis anos, saltando de R$ 440 bilhões em 2018 para R$ 718,9 bilhões em 2024. Esse crescimento colocou o Paraná como a 4ª maior economia do Brasil, superando o Rio Grande do Sul. Ratinho Junior atribuiu esse avanço à diversificação econômica, com ênfase na industrialização da produção agrícola, o que aumentou o valor agregado e gerou mais empregos e renda.

Com isso, o Paraná atingiu a menor taxa de desemprego de sua história, com 3,3%, e se tornou um estado de pleno emprego. O número de pessoas ocupadas também foi recorde, atingindo 6,1 milhões de trabalhadores. Além disso, o estado registrou o maior aumento salarial entre as regiões Sul e Sudeste. Esses dados colocam o Paraná como um dos principais estados em termos de geração de trabalho e renda, superando até estados maiores como São Paulo e Minas Gerais.

O governador também destacou os resultados nas áreas de educação e sustentabilidade. Desde 2021, o Paraná lidera o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), sendo considerado o estado com a melhor educação básica do Brasil. Ratinho Junior mencionou programas como o Educa Juntos, que melhorou a alfabetização e a aprendizagem, e o aumento do número de colégios no modelo cívico-militar, que atualmente são 312 no estado, o maior número do país.

Na área de sustentabilidade, o Paraná se destaca pela produção de 98% de energia a partir de fontes limpas e renováveis, além de reduzir em 95% o desmatamento ilegal na Mata Atlântica. O governador também apresentou o programa RenovaPR, focado na transição energética no meio rural, estimulando o uso de energia solar, eólica e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). Esses investimentos consolidam o Paraná como um estado modelo em termos de desenvolvimento econômico sustentável.