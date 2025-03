Governador Ratinho Junior e governadora em exercício de Pernambuco discutem parcerias em habitação e saneamento

O governador Carlos Massa Ratinho Junior visitou a governadora em exercício de Pernambuco, Priscila Krause, na manhã desta quarta-feira (26), no Palácio do Campo das Princesas. Durante o encontro, foram discutidos temas relacionados à cooperação entre os estados, com foco em áreas habitacionais e saneamento básico, setores em que ambos os estados têm grandes investimentos.

Ratinho Junior apresentou o modelo habitacional do Paraná, destacando o programa Casa Fácil Paraná, que oferece subsídio de R$ 20 mil para famílias de até quatro salários-mínimos na entrada do financiamento imobiliário. O programa paranaense inspirou a criação do Morar Bem PE, que adota o mesmo modelo, mas com foco em famílias de até dois salários-mínimos. O governador destacou que o Casa Fácil é o maior programa de construção de moradias do Brasil, com mais de 100 mil famílias atendidas, entre casas entregues, em construção ou contratadas. Ele também mencionou que o Paraná é um dos estados que mais realizou repasses dentro da parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF), com mais de R$ 820 milhões investidos na entrada de mais de 78 mil famílias. O objetivo do governo é alcançar 100 mil unidades até o final de 2026.

Ainda na área habitacional, o governo do Paraná firmou em fevereiro um contrato de financiamento de US$ 187 milhões (mais de R$ 1 bilhão) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a construção de até seis mil casas populares para famílias em situação de vulnerabilidade social nos próximos cinco anos.

Outro ponto discutido foi o Marco Legal do Saneamento, que visa a universalização do saneamento básico até 2033. Ratinho Junior apresentou o cenário de saneamento no Paraná, destacando que o estado deve ser o primeiro a alcançar a universalização, com investimentos da Sanepar de R$ 11,8 bilhões entre 2025 e 2029. Em contraste, Priscila Krause destacou os desafios de Pernambuco, onde a coleta de esgoto atinge apenas 34% da população, e apresentou investimentos de R$ 6,1 bilhões para melhorar a infraestrutura de saneamento no estado.