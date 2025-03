Ribeirão do Pinhal está com inscrições abertas para curso de culinária

Cursos gratuitos são uma ótima oportunidade para que as pessoas possam se especializar em algo de seu interesse. Estas oportunidades ficam ainda mais interessantes quando se tratam de cursos profissionalizantes gratuitos e com certificado para a população. Em Ribeirão do Pinhal, um curso de culinária está disponível para os moradores.

O curso que está disponível é voltado para os alimentos derivados de leite. Ofertado em parceria da prefeitura com o Sistema FAEP e o Senar, o curso conta com uma carga horária de 16 horas, sendo que terá início na próxima quinta-feira (27).

Abertas para toda a população, as inscrições são limitadas e podem ser realizadas através dos telefones (43) 99860-7455 ou (43) 996590- 1865. As aulas serão realizadas pelo Sindicato Rural de Ribeirão do Pinhal na Chácara Vô Synésio e ofertam uma oportunidade única para que os moradores aprendam sobre produção, manuseio e outros aspectos voltados para os alimentos derivados de leite.