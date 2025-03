Governo entrega a 2ª remessa de alimentos não perecíveis para as 2 mil escolas estaduais

O Governo do Estado, por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), está entregando a 2ª remessa de alimentos não perecíveis destinados à alimentação escolar deste ano letivo. O segundo lote aprovado para entrega corresponde a um investimento de aproximadamente R$ 37 milhões.

São 4.800 toneladas de produtos que já passaram por inspeção do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e agora estão sendo distribuídos para as mais de 2.000 escolas estaduais do Paraná, destinados à merenda de mais de 1 milhão de estudantes.

Além dos insumos que servem de base para preparação das refeições, como açúcar, farinha, manteiga, extrato e polpa de tomate, também estão chegando às unidades este mês fardos de arroz, feijões, macarrão, proteína de soja, canjiquinha, milho e ervilha drenados, entre outros alimentos mais utilizados em grandes refeições.

Os biscoitos e barras de frutas, assim como chás, leite em pó integral, água de coco e milho para pipoca, que compõem majoritariamente os lanches do programa Mais Merenda, também integram essa segunda remessa. “A excelência do trabalho com a alimentação escolar no Governo do Paraná é uma referência nacional. Neste ano, teremos mais três grandes remessas de alimentos não perecíveis para as nossas escolas, sendo a próxima prevista para o mês de maio”, comenta a diretora-presidente do Fundepar, Eliane Teruel Carmona.

Com o programa Mais Merenda, implementado em 2022, as escolas passaram a oferecer três refeições por turno, com um lanche na entrada e outro na saída, além da refeição principal.

O Fundepar começou a distribuição no dia 6 de março e a previsão é que todos os alimentos dessa remessa cheguem aos seus destinos até a primeira semana de abril.

Os alimentos perecíveis, como ovos, carnes e pães, têm dinâmica e periodicidade de entrega diferenciadas. Geralmente chegam às escolas a cada 15 ou 20 dias, ao longo do ano. As frutas e legumes, provenientes de mais de 200 cooperativas da agricultura familiar, têm entrega semanal, a fim de chegarem sempre frescos aos mais de 1 milhão de estudantes da rede estadual de ensino.