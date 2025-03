Ratinho Junior apresenta potenciais do Paraná a líderes empresariais em Brasília

O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou os avanços que o Paraná alcançou nos últimos anos em diferentes áreas em um encontro com empresários nesta terça-feira (25), em Brasília. Ele foi o palestrante convidado de um encontro do Lide, a maior e mais influente organização de líderes empresariais da América Latina, e falou sobre as políticas públicas implementadas desde 2019 no Estado.

O encontro ocorreu por convite do presidente do Lide Brasília, o ex-governador e ex-senador do Distrito Federal Paulo Octávio, e incluiu um almoço entre o governador e membros do grupo empresarial na residência do economista Fernando Cavalcanti, vice-presidente do NWGroup, com a presença do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, da vice-governadora Celina Leão e do senador Omar Aziz.

Na sequência, Ratinho Junior apresentou uma palestra sobre como as políticas públicas estratégicas do Governo do Estado transformaram o Paraná em modelo de crescimento econômico sustentável.

O governador iniciou a apresentação detalhando os indicadores macroeconômicos do Estado, com destaque para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná, que saltou 63% nos últimos seis anos, passando de R$ 440 bilhões em 2018 para R$ 718,9 bilhões em 2024. O desempenho nos anos mais recentes fez com que o Estado ultrapassasse o Rio Grande do Sul e se tornasse a 4ª maior economia do Brasil.

“O Paraná historicamente sempre foi um grande produtor e exportador de alimentos, mas desde 2019 passamos a incentivar e investir na industrialização dessa produção agrícola para aumentar o valor agregado e gerar mais empregos e renda na cadeia produtiva”, defendeu Ratinho Junior.

O governador frisou que medidas como essa, aliadas à política de atração de mais investimentos privados, fizeram com que o Paraná alcançou a menor taxa de desemprego da sua história, com uma taxa de apenas 3,3% de desempregados, o que coloca o Estado no chamado nível de pleno emprego – situação econômica em que praticamente todas as pessoas aptas e dispostas a trabalhar conseguem uma ocupação.

Acompanhado desta marca, o Paraná também atingiu o recorde no número de pessoas ocupadas, com 6,1 milhões de trabalhadores, e registrou o maior aumento de salário médio entre os estados do Sul e Sudeste. Outros dados, do Caged, também indicam que o Paraná gerou mais vagas de trabalho em relação ao estoque do que estados maiores, como São Paulo e Minas Gerais.

“Hoje, além dessa situação de pleno emprego, o Paraná é o estado que mais tem volume de obras em andamento com recursos públicos, o que alçou o Estado a essa condição de protagonismo no País”, acrescentou o governador. “Além de fazermos a lição de casa, procuramos sempre aprender com o que outros estados têm feito para aplicar no Paraná de forma adequada às realidades locais, e contamos sempre com o apoio da iniciativa privada, que é quem de fato gera emprego e desenvolvimento econômico”, concluiu Ratinho Junior.

Além dos dados econômicos, Ratinho Junior destacou o fato do Estado ter alcançado o 1º lugar do Brasil nas áreas de educação e sustentabilidade. “Desde 2021, o Paraná assumiu a liderança do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) como a melhor educação do Brasil e somos considerados, por quatro anos seguidos, o Estado mais sustentável do Brasil”, declarou Ratinho Junior durante a palestra.

Entre os exemplos de medidas que foram tomadas na área educacional e citadas pelo governador está o programa Educa Juntos, que estabeleceu parcerias com os municípios para a melhoria da aprendizagem e da alfabetização, incluindo a formação continuada de professores, pedagogos e gestores. Ele também disse que mais de 500 mil estudantes paranaenses dos últimos anos do ensino fundamental e do ensino médio já utilizam diferentes ferramentas com Inteligência Artificial em sala de aula para facilitar o processo de aprendizagem.

Também fazem parte desse pacote a ampliação de 4 para 312 os colégios que funcionam no modelo cívico-militar – o maior número do Brasil; o programa Mais Merenda, que ampliou e melhorou a qualidade da comida servida aos estudantes; e a inclusão de disciplinas como robótica e programação no currículo escolar, o que também envolveu um grande investimento em aquisição de novos equipamentos e sistemas.

Ao falar sobre sustentabilidade, Ratinho Junior disse que o Paraná conseguiu demonstrar que é possível alias desenvolvimento econômico com o cuidado com o meio ambiente. Neste sentido, ele lembrou que 98% da energia produzida no Estado é oriunda de fontes limpas e renováveis e a criação do programa RenovaPR, focado na transição energética no meio rural por meio de estímulos aos produtores para a adoção de fontes de geração de energia solares, eólicas e da construção de Pequenas Centrais Hidrelétrica (PCHs).

Outro dado recém-divulgado mencionado pelo governador na área de sustentabilidade foi a redução de 95% nos níveis de desmatamento ilegal da Mata Atlântica no Paraná nos últimos quatro anos graças às ações de fiscalização pelos órgãos estaduais.

Fundado em 2003, o LIDE conecta organizações e líderes globalmente, fomentando redes que promovem a livre iniciativa, a inovação e o crescimento econômico por meio de eventos, fórums nacionais e internacionais. Com ampla expertise, o grupo é composto por lideranças reconhecidas internacionalmente e funciona como uma entidade multilateral que abrange 34 setores econômicos.

Em maio do ano passado, o governador já havia participado de um evento promovido pelo LIDE com lideranças políticas e empresariais do Brasil e Estados Unidos em Nova York. Nesta quarta-feira (26), Ratinho Junior participará de outro evento do grupo, desta vez um almoço que acontecerá em Recife, capital de Pernambuco.