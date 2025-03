Motociclista atropela pedestre e os dois ficam feridos na PR092

Um acidente de trânsito do tipo atropelamento deixou duas pessoas feridas nesta segunda-feira (24) após um motociclista atropelar um pedestre. A situação foi registrada na rodovia PR-092 em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu na altura do km 287 próximo a praça de pedágio. Conforme os dados colhidos pelos policiais, um motociclista seguia em uma CG Titan 150 no sentido Quatiguá a Siqueira Campos quando acabou atropelando um pedestre.

Com o impacto, o homem de 45 anos que conduzia a moto, assim como o pedestre de 32 anos ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro de Siqueira Campos para receber atendimento médico.

A equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.