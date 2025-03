Programa do Governo e da Assembleia chama atenção de representantes de outros países

Uma comitiva latino-americana composta por 22 pessoas dos setores público e privado visitou, nesta segunda-feira (24), a sede da Secretaria Estadual das Cidades (Secid), no Paraná. A missão, liderada pela diretora da Trend Smart Cities, Lucia Bellocchio, incluiu representantes da Argentina, Chile, Colômbia, Equador, El Salvador e Peru. O objetivo da visita foi conhecer programas e iniciativas do Governo do Estado voltados para o desenvolvimento urbano e sustentável.

Um dos programas mais destacados durante a visita foi o "Asfalto Novo, Vida Nova", que beneficia municípios com até 50 mil habitantes, oferecendo pavimentação de ruas em solo natural. O programa segue o conceito de Ruas Completas, com foco na acessibilidade, sustentabilidade e compensação ambiental. Atualmente, 251 municípios apresentaram projetos para pavimentação, com um investimento total de R$ 983 milhões. Além disso, o programa também inclui a troca de iluminação tradicional por LED, já implementada em 172 municípios, com R$ 110 milhões investidos.

Lucia Bellocchio, fundadora da Trend Smart Cities, destacou que o Paraná é referência na América Latina em termos de planejamento urbano e políticas públicas inovadoras. "O Paraná é uma referência, com muitas políticas públicas inovadoras e com grande impacto social", afirmou. Ela também mencionou o reconhecimento internacional de Curitiba, que tem se destacado como exemplo de boas práticas urbanas.

Durante a visita, a secretária estadual das Cidades e superintendente do Paranacidade, Camila Mileke Scucato, fez uma apresentação sobre o "Planejamento Urbano: instrumentos e ações para apoiar a gestão pública municipal e construir cidades para todos". Ela enfatizou que, com a estimativa de que a população urbana do Paraná será de 92% até 2030, é necessário um planejamento para tornar as cidades sustentáveis e inteligentes.

Scucato também detalhou as ações desenvolvidas pela Secid, que trabalham alinhadas à nova Agenda Urbana e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A secretária destacou ainda o trabalho do Paranacidade, que já investiu R$ 3,4 milhões em 376 municípios, com um total de 1.653 ações em andamento.

O evento fortaleceu o intercâmbio de experiências e práticas bem-sucedidas entre os países da América Latina, com foco no desenvolvimento urbano e na melhoria da qualidade de vida nas cidades.