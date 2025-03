Semana terá temperaturas médias no Norte Pioneiro; previsões não apontam chuvas na região

O outono começou há apenas quatro dias, mas a mudança expressiva no clima e nas temperaturas já estão sendo perceptíveis em diversas regiões do Brasil, inclusive no Norte Pioneiro. Desde que a estação chegou, as altas temperaturas que dominavam a região semanas atrás começaram a sumir e, de acordo com as previsões, a tendência é que as temperaturas continuem abaixando e o clima úmido tome conta das cidades.

Esta segunda-feira (24) já começou com algumas instabilidades na temperatura que, durante a madrugada apresentou temperaturas mais baixas e, conforme as horas foram passando o calor tomou conta da região. Com o início da noite, a tendência é que a temperatura volte a abaixar e o frio apareça durante a madrugada novamente.

Portanto, toda a semana deve continuar seguindo este padrão, variando entre 21°C e 33°C. De acordo com as previsões, é provável que a próxima terça-feira (25) seja o dia mais frio da semana. A temperatura neste dia deve variar entre 22°C e 32°C.

Em Wenceslau Braz, por exemplo, a temperatura deve ser ainda mais baixa em relação às previsões para toda a região. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura máxima no município deve ser 29°C, sem probabilidade de chuvas durante o dia.

Nas próximas quarta-feira (26) e quinta-feira (27), a tendência seguirá a mesma em toda a região, enquanto a sexta-feira (28) deve ser o dia mais quente, podendo chegar a 33°C durante o dia. No sábado e domingo as máximas devem ser 32°C, assim como no início desta semana.

Já para a próxima semana, as previsões indicam novas quedas na temperatura. Na próxima segunda-feira (31), por exemplo, a temperatura máxima deve ser 29°C, além de que as previsões apontam possibilidades de tempestades em diversas cidades da região.