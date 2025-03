Servidores de seis prefeituras da região participam de curso sobre a Nova Lei de Licitação

Na última sexta-feira (21), servidores das Prefeituras de Jacarezinho, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Barra do Jacaré, Jundiaí do Sul e Carlópolis participaram de um curso sobre a “Nova Lei de Licitação e Contratos”, promovido pela Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) em parceria com o Consórcio Público Intermunicipal de Serviços do Norte Pioneiro (CISNORPI).

A capacitação teve como objetivo proporcionar aos servidores municipais um melhor entendimento sobre a Lei 14.133/2021, a nova legislação que rege os processos licitatórios e contratuais no Brasil. O advogado Renan Jaboti, especialista em direito público, foi o responsável pela exposição do conteúdo, destacando os principais aspectos e mudanças trazidas pela nova lei. A ação busca capacitar os servidores para a aplicação correta da legislação, que afeta diretamente a gestão pública e a transparência nas contratações.

O Presidente da AMUNORPI e Prefeito de Jaboti, Régis William, enfatizou a relevância desse tipo de formação para os municípios associados, ressaltando que o conhecimento da nova lei é fundamental para garantir a legalidade e eficiência dos processos administrativos. O evento também contou com a presença do prefeito de Jacarezinho e presidente do CISNORPI, Marcelo Palhares, que reforçou a importância de capacitar os servidores para a melhoria da gestão pública e o cumprimento adequado das normas.

A iniciativa faz parte de um esforço contínuo para promover a qualificação dos servidores públicos e melhorar a administração pública nas cidades do Norte Pioneiro, fortalecendo a capacidade técnica das equipes municipais para o correto cumprimento das novas exigências legais.