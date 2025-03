Ratinho Junior anuncia três novos secretários de governo

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta sexta-feira (21) mudanças no seu secretariado, com a nomeação de Leonaldo Paranhos, Rafael Greca e Ulisses Maia para novos cargos no governo estadual. Os nomes serão oficialmente publicados no Diário Oficial nos próximos dias.

Leonaldo Paranhos, ex-prefeito de Cascavel de 2017 a 2024, será o novo secretário de Turismo. Durante sua gestão, ele implementou mudanças significativas em infraestrutura, educação e saúde, com destaque para a construção de 25 novas escolas e a cobertura completa da atenção básica na saúde. Paranhos também foi deputado estadual, vereador e presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (Ipem). Na Secretaria do Turismo, ele dará continuidade a projetos voltados para o crescimento do setor, como a atração de eventos, novas rotas aéreas e o apoio aos principais atrativos turísticos do Estado, que registraram um crescimento de 7,1% no último ano, superando a média nacional.

Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba por três mandatos, assume a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Com vasta experiência administrativa, ele irá prosseguir com as políticas ambientais que destacam o Paraná como um modelo de sustentabilidade. A pasta, que já lidera importantes ações ambientais, também é responsável por obras como a modernização das orlas de Matinhos e Pontal do Paraná. Greca, que também foi ministro do Esporte e Turismo e atuou em diversas outras funções públicas, contribuirá para o fortalecimento do Paraná, reconhecido como o estado mais sustentável do Brasil, com destaque para ações como o aumento de 12% na cobertura de matas ciliares e a redução da supressão da Mata Atlântica em 73% em 2024.

Ulisses Maia, ex-prefeito de Maringá, será o novo secretário de Planejamento. Maia foi responsável por transformar Maringá na melhor cidade do Brasil para se viver, além de ser reconhecido pelo excelente saneamento básico da cidade. Como titular da pasta de Planejamento, ele ficará à frente de programas importantes como o Paraná Produtivo, Conecta 399, e o acompanhamento das ações do Plano Plurianual, além de projetos emblemáticos, como a revitalização do centro histórico de Guaratuba e o Centro de Convenções no antigo Pinheirão.