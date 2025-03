Governo do Paraná realiza 1º Seminário de Políticas Públicas de Combate ao Racismo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), realizou, na última sexta-feira (21), o 1º Seminário Estadual de Políticas Públicas de Combate ao Racismo. O evento, realizado no Teatro Guaíra, reuniu gestores públicos, lideranças, autoridades religiosas, representantes institucionais e membros da sociedade civil para discutir estratégias de enfrentamento ao racismo e destacar avanços na promoção da igualdade racial.

A secretária da Semipi, Leandre Dal Ponte, reforçou que o combate ao racismo e à intolerância religiosa é um dos compromissos inegociáveis do Governo do Estado. Ela destacou a importância de unir esforços para construir uma sociedade livre de preconceitos. “Sabemos que temos um caminho longo a ser percorrido, mas juntos construiremos uma sociedade livre de todas as formas de racismo”, afirmou. Leandre ainda ressaltou que mais de 40 municípios paranaenses já possuem Conselho Municipal de Igualdade Racial e anunciou uma nova conquista para o Brasil e Paraná: a transferência de recursos fundo a fundo para fortalecer lideranças no combate ao racismo.

Eduardo Filho, diretor de Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais da Semipi, destacou a importância histórica do evento. Para ele, o seminário representa um marco, reunindo órgãos como o Ministério Público e a Defensoria Pública, além de conselheiros e agentes de causa. "É um momento de olhar para essa população, que inclui mulheres, crianças, jovens e adultos que enfrentam discriminação", afirmou.

O evento também foi marcado pelo Dia Nacional das Tradições de Matrizes Africanas e o Dia pela Eliminação da Discriminação Racial. Gustavo Mussi, presidente do Conselho Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, lembrou que eventos como este são essenciais para repensar as ações de enfrentamento à violência e discriminação. Já Yalorisá Josiane D’Agostinho, conselheira dos Povos de Terreiro, destacou o seminário como um avanço no Paraná, proporcionando um espaço de pertencimento para as comunidades.

A programação do evento incluiu apresentações culturais e debates sobre temas como a segurança pública e o atendimento a povos de terreiro. O seminário também marcou o relançamento do SOS Racismo, parceria entre a Semipi e a Controladoria-Geral do Estado, para orientar e receber denúncias relacionadas a casos de racismo. Além disso, foi assinado um Protocolo de Intenção com a ONG Renovatio, visando o atendimento oftalmológico a comunidades em vulnerabilidade no Paraná.