Primeiro fim de semana do outono deve ter tempo instável e pancadas de chuva no Norte Pioneiro

Na última quinta-feira (20), começou mais uma estação, o outono. Esperado por muitos e rejeitado por outros, o outono chegou no Brasil e seus impactos climáticos já começaram a ser perceptíveis ainda em suas primeiras horas no país e continuam se mostrando firme através das previsões, que apontam quedas na temperatura e algumas pancadas de chuva para este fim de semana.

De acordo com as previsões, as chuvas devem chegar ao Norte Pioneiro do Paraná no próximo domingo (23), quando as temperaturas devem ficar abaixo dos 29°C, diferentemente do sábado (22), que deve apresentar apenas algumas nuvens e o céu nublado durante o dia e temperaturas de até 33°C na região.

Em relação a esta sexta-feira, a umidade do ar deve aumentar significativamente neste final de semana, já que no sábado a umidade estará em 50%, 10% a mais do que nesta sexta-feira, e no domingo, com previsões altas de chuva, com 68% da umidade do ar.

Além do domingo chuvoso, as previsões também apontam que a chuva, as temperaturas mais baixas e a alta porcentagem da umidade do ar devem continuar pelo menos até o meio da próxima semana. Conforme as previsões, deve chover na região até a próxima quarta-feira (26), enquanto na quinta-feira (27) a chuva dará uma trégua, mas o céu continuará nublado. Na sexta-feira (28) a chuva volta à região.

PRIMEIROS IMPACTOS DO OUTONO

Fazem pouco mais de 24 horas do início do outono no Brasil e seus impactos já foram perceptíveis ainda nas primeiras horas. Na região do Norte Pioneiro do Paraná, por exemplo, a cidade de Cornélio Procópio registrou a temperatura mais baixa de 2025 durante a madrugada desta sexta-feira, chegando a registrar 15°C.

Além do Norte Pioneiro do Paraná, nos Campos Gerais a cidade de Jaguariaíva também alcançou o feito, registrando cerca de 12°C durante a madrugada do mesmo dia. Além destas, outras oito cidades do Paraná também registraram suas menores temperaturas de 2025 na primeira noite de outono.