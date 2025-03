Mais de 200 alunos passam por avaliação odontológica gratuita em Santo Antônio da Platina

Na última terça-feira (18), mais de 200 alunos passaram por uma avaliação odontológica gratuita na cidade de Santo Antônio da Platina. A ação, realizada pela campanha “Salvando o Primeiro Molar”, foi realizada na Escola Municipal Nohemia Galvão, atendendo alunos de 6 a 12 anos de idade, com diversos serviços para os estudantes.

De acordo com as informações publicadas pela prefeitura, a campanha faz parte de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde com o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), e realizou 241 avaliações odontológicas individuais nos estudantes.

Além das avaliações disponibilizadas durante a ação, os profissionais também realizaram a entrega de 200 sachês de flúor. A coordenadora de Serviços Odontológicos do CEO, Marlene de Fátima Teixeira Garcia, técnica em Prótese Dental, também informou que foi realizada a entrega de 300 escovas dentais e 15 bisnagas de pasta para os alunos.

Atendimentos estão previstos para acontecer em mais quatro estabelecimentos entre maio e junho deste ano. Foto: Divulgação

Conforme as informações da prefeitura, em maio e junho, mais quatro estabelecimentos serão visitados e receberão os mesmos procedimentos. A previsão é que 2.985 educandos passem por esta atenção bucal no primeiro semestre deste ano.

Além disso, Marlene informou que no próximo sábado (22), a partir das 08h00, será realizada uma série de procedimentos de restauração para as crianças que não foram avaliadas na escola. Os procedimentos serão realizados na sede da CEO, que fica localizada na Avenida Oliveira Motta.