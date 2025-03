Nova diretoria da ACENPP quer levar cafés do Norte Pioneiro a novos mercados

Em Assembleia Geral Ordinária realizada nesta semana, a Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (ACENPP) deu posse à nova diretoria para o próximo biênio. Jonas Aparecido da Silva, empreendedor conhecido por seu trabalho à frente do Empório Ouro do Norte, assume como presidente, trazendo consigo novos objetivos e o compromisso de expandir ainda mais o reconhecimento nacional e internacional da região produtora de cafés especiais.

"É com grande satisfação e responsabilidade que assumimos a diretoria da ACENPP. Queremos fortalecer a união dos produtores e ampliar ainda mais a visibilidade e valorização do café do Norte Pioneiro", destacou Jonas durante a cerimônia de posse.

A ACENPP, criada em 2008 com o apoio do Sebrae Paraná, busca desde sua fundação valorizar a produção regional por meio do registro de Indicação Geográfica (IG). Em 2012, obteve a importante conquista da Indicação de Procedência (IP), abrangendo 45 municípios das regiões do Segundo e Terceiro Planaltos Paranaenses.

Jonas Aparecido da Silva, novo presidente da ACENPP. Foto: Divulgação

"O apoio do Sebrae tem sido fundamental desde o início, e continua sendo decisivo para nossos avanços. Ressalto aqui o trabalho incansável do coordenador do Sebrae de Jacarezinho, Ademir Capello, que sempre esteve ao lado da ACENPP", afirmou Jonas.

O café especial produzido no Norte Pioneiro apresenta características únicas, como alta doçura, acidez cítrica equilibrada e corpo cremoso, além de sabores e aromas marcantes que remetem a chocolate, caramelo, melaço, mel, doce de leite e notas florais e frutadas. Estas qualidades têm colocado a região no mapa mundial dos cafés especiais, atraindo interesse de consumidores exigentes e mercados internacionais.

NOVA DIRETORIA ACENPP

Presidente: Jonas Aparecido da Silva Vice-Presidente: Armando César Rodrigues Casimiro 1º Diretor Administrativo: Paulo José Frasquetti 2º Diretor Administrativo: Claudinei de Carvalho Nunes 1º Diretor Financeiro: Agnaldo Peres 2º Diretor Financeiro: Ricardo Batista dos Santos Suplentes: Edson Alfredo Costa, Edson Messias de Carvalho, Guilherme Delmonico Frasquetti, Heinz Engel, Pablo Ribeiro dos Santos, Ronaldo Orador da Silva Conselho Fiscal (Efetivos): Henrique Alfredo de Freitas Sebode, Marcos Lavoratto Novak, Cornélia Margot Gamerschlag

A nova gestão da ACENPP reforça o convite para que produtores da região façam parte da associação. "Queremos continuar crescendo e levando o nome do Norte Pioneiro cada vez mais longe. Produtores interessados em integrar nosso trabalho são sempre bem-vindos", concluiu Jonas.

Mais informações podem ser encontradas através do Instagram oficial da associação: @acenpp.acenpp.