Governo entrega mais 102 ônibus novos a 86 municípios

O Governo do Estado realizou nesta quinta-feira (20) a segunda entrega de ônibus escolares adquiridos por meio do programa Caminho da Escola, do governo federal. Nesta etapa, 102 novos veículos foram destinados a 86 municípios paranaenses, com um investimento de aproximadamente R$ 47 milhões. A aquisição foi viabilizada por meio de emenda da Bancada Federal do Paraná (RP7 n.º 71170007/2024), com contrapartida financeira do Estado.

A entrega fez parte de um contrato maior, que soma investimento total de R$ 91 milhões na renovação da frota escolar. A primeira remessa, composta por 113 ônibus, foi entregue em fevereiro. Com a conclusão desta segunda etapa, o Estado já repassou 215 veículos aos municípios, garantindo mais segurança e conforto no transporte de estudantes da rede estadual.

Para o secretário da Educação, Roni Miranda, a ação é uma maneira de fortalecer a frequência escolar e incentivar a participação ativa dos estudantes nas aulas, ao longo do ano letivo.

“Vamos ajudar os municípios a transportarem os alunos de forma ainda mais eficaz. A medida beneficiará cerca de meio milhão de estudantes, que serão transportados por esses veículos”, avaliou. “É importante ressaltar que são ônibus com acessibilidade para cadeirantes e portadores de necessidades especiais”, concluiu.

A entrega da frota é fruto de uma parceria iniciada no começo da atual gestão do Governo do Estado, em conjunto com a bancada federal, na qual cada real investido em emendas pelos parlamentares tem a mesma quantia investida como contrapartida pelo Governo do Estado.

Outros R$ 165 milhões em emendas devem ser investidos ainda neste ano para a compra de mais ônibus escolares. Com aporte do mesmo valor pelo governo, seriam cerca de 800 ônibus a mais, a serem entregues até o fim do ano.

Os 102 ônibus entregues nesta quinta-feira são de dois modelos. São 97 veículos do tipo ORE 3, com espaço para 59 alunos sentados (a um custo de R$ 469 mil cada). Já os cinco do modelo ORE 2 tiveram o custo unitário de R$ 398 mil e comportam 44 estudantes sentados.

Os veículos são 100% acessíveis, com dispositivo de poltrona móvel (DPM) que permite ao aluno com pouca mobilidade embarcar e desembarcar sentado, além de contarem com ar-condicionado para maior conforto dos estudantes.