Liga Regional da Amizade chega em Siqueira Campos neste sábado

Organizada como um dos maiores eventos esportivos do Norte Pioneiro do Paraná, a Liga Regional da Amizade chega na cidade de Siqueira Campos no próximo sábado (22), com equipes de diversas cidades da região em busca do título de campeão da Liga. Com o objetivo de proporcionar competições saudáveis que fomentem o esporte regional, a competição conta com etapas em diversas cidades e reúne jogadores de diversas idades e localidades.

Neste fim de semana, chega a vez de Siqueira Campos sediar a etapa da competição, realizando cerca de 25 partidas de futsal nos estádios Raulino Ceccon e Nascente do Sol. Os jogos começam às 08h00 e vão até a tarde do dia, agitando o município e prometendo as disputas mais acirradas de toda a região.

Tabela dos jogos no ginásio Raulino Ceccon. Foto: Secretaria de Esportes de Siqueira Campos

Estreando a etapa de Siqueira Campos, a competição vai começar com duelos entre as equipes sub-11 de Wenceslau Braz e Atlética Futsal, no Ginásio de Esportes Nascente do Sol às 08h20, enquanto no Ginásio de Esportes Raulino Ceccon as disputas começam com o dono da casa enfrentando a equipe de Carlópolis na categoria sub-15, às 08h00.

Além das equipes que darão largada à etapa de Siqueira Campos da competição, equipes de Abatiá, Jacarezinho, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Japira, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Salto do Itararé, Ibaiti, Arapoti e Tomazina também vão participar das disputas, deixando a competição ainda mais acirrada e prometendo a diversão do público presente.

Tabela dos jogos no ginásio Nascente do Sol. Foto: Secretaria de Esportes de Siqueira Campos

Chegando na cidade de Siqueira Campos agora, a Liga Regional da Amizade 2025 ainda está na fase de grupos, dando a oportunidade para que as equipes, que possuem jogadores desde a categoria sub-09 até o sub-17, possam conquistar seus pontos e avançar para as próximas fases da competição, até chegar no título de campeão.