Operação Rondon Paraná abre seleção de voluntários no Norte Pioneiro

Estão abertas as inscrições para voluntários interessados ​​em participar da Operação Rondon Paraná 2025, que realiza ações de extensão universitária ao Norte Pioneiro e outras regiões do estado. Alunos e professores das sete universidades estaduais podem se inscrever nos processos seletivos internos de cada instituição até dia 15 de junho. A operação ocorrerá entre os dias 9 e 23 de julho e deverá reunir 360 participantes, sendo 286 estudantes e 74 docentes.

Nesta edição, 10 municípios do Norte Pioneiro foram convidados para sediar as atividades, sendo elas Abatiá, Barra do Jacaré, Conselheiro Mairinck, Guapirama, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina. O trabalho será atendido às necessidades específicas de cada cidade, promovido por representantes das universidades em conjunto com gestores públicos locais, como professores, pedagogos, diretores escolares e agentes de saúde e administração.

A proposta da operação é promover ações nas áreas de cultura, educação, saúde, empreendedorismo, meio ambiente e tecnologia. Os voluntários serão divididos em dois grupos: o primeiro atuará com foco em cultura, direitos humanos, justiça, educação e saúde; o segundo, com comunicação, meio ambiente, trabalho, tecnologia e produção. Um terceiro grupo será responsável pela cobertura das atividades, coordenado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), que será responsável pela comunicação da edição 2025.

Coordenada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), com apoio das pró-reitorias de extensão das universidades estaduais, a Operação Rondon Paraná terá custos de alimentação, transporte e material didático-pedagógico financiados pelo Governo do Estado.

Criada há 10 anos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), a Operação Rondon teve sua primeira edição estadual em 2023, quando realizou 372 ações e atendeu mais de 14 mil pessoas no Litoral e Região Metropolitana de Curitiba. Em 2024, a edição na região Centro-Sul alcançou mais de 40 mil pessoas com 878 ações extensionistas. Em 2025, a expectativa é que o Norte Pioneiro receba um volume ainda maior de atividades, reforçando o impacto social e educacional do projeto nas comunidades.

Além da região do Norte Pioneiro do Paraná, a Operação também abrangerá as cidades da região Norte do Estado, como Congonhinhas, São Sebastião da Amoreira e também Santa Amélia, além de outras sete cidades da região.