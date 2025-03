Santo Antônio da Platina recebe nova ambulância e deputado anuncia mais de R$1,2 bilhão para a cidade

Na tarde da última quarta-feira (19), a cidade de Santo Antônio da Platina recebeu a visita do deputado estadual Moacyr Fadel (PSD), que esteve na cidade afim de entregar uma nova ambulância para auxiliar na frota da saúde municipal. Além da entrega da ambulância, o deputado também anunciou uma emenda de R$ 1,2 milhão para o município.

“Falo com o coração, vou ajudar esta gestão, pois temos as emendas livres e vocês trabalhando com projetos elaborados, poderemos destinar bons recursos para concluí-los”, disse o deputado Moacyr Fadel durante a entrega do veículo e anúncio da emenda.

A nova ambulância foi destinada ao município para auxiliar na atenção primária dos pacientes locais, além de ser um importante reforço para a Secretaria de Saúde da cidade, ampliando a disponibilidade de atendimento para a população local, além de oferecer mais conforto e segurança, tanto para os pacientes quanto para os profissionais que realizam o atendimento primário.

Além de entregar a nova ambulância para o município, o deputado estadual Moacyr Fadel aproveitou a ocasião para anunciar uma emenda no valor de R$ 1.220.000,00 para Santo Antônio da Platina, sendo que R$ 1 milhão será destinado para a compra de uma Motoniveladora e R$ 220 mil para a compra de um Micro Ônibus para atender o pessoal da Terceira Idade do Centro de Convivência do Idoso (CCI).

Contudo, durante a ocasião, o prefeito Gilson de Jesus Esteves, mais conhecido como Gil Martins, comentou que realizou uma visita à cidade de Curitiba no início da semana, acompanhado de representantes do departamento de Engenharia da prefeitura e participou de uma reunião marcada pelo deputado Moacyr Fadel com o presidente da EPR Litoral Pioneiro, Marcos Moreira, onde discutiram sobre a duplicação da BR-153, assim como a criação de marginais, viadutos, passarelas e outras obras.

Além de destacar a intenção da reunião, o prefeito também comentou que fez um pedido ao deputado Moacyr Fadel que gira em torno dos R$ 10 milhões e o deputado afirmou que não medirá esforços para que tudo se concretize com recursos do Governo do Estado. O projeto não foi revelado, deixando assim, a curiosidade no ar.

