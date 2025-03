Saúde anuncia mais de 130 vagas para o programa Mais Médicos

O Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira (20), a abertura de 134 vagas direcionadas ao Paraná para o programa Mais Médicos. O novo edital, que dá início ao 41º ciclo do programa, prevê vagas em 90 municípios paranaenses. A adesão pelos municípios selecionados deve ser realizada pelo gestor municipal e vão até as 23h59 do dia 28 de março. A confirmação pode ser feita AQUI.

Embora essa etapa seja previamente endereçada a um recorte específico de municípios, é válido considerar que todos os municípios paranaenses devem acessar o sistema para confirmar o interesse em futuras vagas. A lista completa dos municípios contemplados, bem como o número de vagas por município, pode ser conferida neste documento.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, ressaltou a importância do Mais Médicos e da parceria com o MS para reforçar a capacidade assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Essa é mais uma conquista importante, fruto de uma relação que busca beneficiar diretamente a população que mais precisa. E essa é uma etapa fundamental neste processo, que demanda atenção dos gestores para que essas vagas não sejam perdidas. Nós apoiamos essa estratégia e temos certeza de que mais profissionais atenderão à população paranaense, sobretudo na Atenção Primária à Saúde”, destacou.

Criado para reduzir a escassez de profissionais em regiões prioritárias, o Mais Médicos fortalece a Atenção Primária à Saúde (APS) e melhora o acesso da população aos serviços básicos. Além de ampliar o número de médicos atuantes no SUS, o programa contribui para a qualificação desses profissionais, alinhando sua formação às necessidades da rede pública e incentivando a especialização em áreas estratégicas.

No Paraná, 351 municípios aderiram ao programa, com 1.685 vagas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, das quais 1.356 já estão preenchidas.