Governo do Estado entrega 70 novos veículos para Adapar

O vice-governador Darci Piana entregou, nesta quarta-feira (19), no Palácio Iguaçu, 70 novos veículos modelo Renault/Duster para renovar a frota da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab). O investimento de R$ 9 milhões, feito com recursos próprios da Adapar, faz parte do Plano de Renovação de Veículos da agência, que desde 2019 já incorporou quase 300 novos veículos à sua frota.

A modernização da frota é essencial para garantir a agilidade e segurança no trabalho dos fiscais e técnicos da Adapar, que precisam percorrer longas distâncias para realizar inspeções em propriedades rurais, unidades produtivas e estabelecimentos comerciais. A Adapar desempenha um papel fundamental na vigilância da saúde animal, sanidade vegetal, segurança dos alimentos e fiscalização de insumos agropecuários, criando uma rede de proteção que beneficia toda a sociedade paranaense.

Em seu discurso, Piana destacou a importância dos novos veículos para fortalecer o trabalho da agência. "A Adapar tem a missão de cuidar da sanidade animal e do que é produzido na lavoura, e tem feito isso com maestria. Ficamos orgulhosos de contar com uma divisão da agricultura que tem a competência respeitada no Brasil e no mundo inteiro", afirmou o vice-governador. Ele também ressaltou a importância dos produtos paranaenses, que são exportados para 183 países e territórios, com a garantia de que são cuidados pela Adapar.

A renovação da frota abrange os 23 Escritórios Regionais da Adapar e a sede em Curitiba. Com os 70 novos Renault/Duster, a Adapar agora soma 298 veículos novos desde 2019, fundamentais para o transporte de equipamentos especializados, insumos para controle sanitário e materiais para coleta de amostras laboratoriais. O diretor-presidente da Adapar, Otamir César Martins, afirmou que a reposição de veículos antigos, com mais de 15 anos de uso, melhora a infraestrutura para deslocamento, essencial para o trabalho de vigilância e controle de doenças no Estado.

Além da renovação da frota, a Adapar também investiu na atualização de seu parque tecnológico. Nos últimos dois anos, a agência renovou computadores e tablets utilizados pelos servidores, com um investimento superior a R$ 5 milhões. A Adapar também está atualizando seu sistema de gestão do controle da sanidade animal e vegetal, o que ampliará a eficiência das equipes e das operações de fiscalização no Estado.