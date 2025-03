Paraná lidera crescimento absoluto na produção de frangos e suínos no Brasil

O Paraná liderou o crescimento nacional da produção de frangos e suínos no ano passado, de acordo com as Estatísticas da Produção Pecuária de 2024, divulgadas nesta terça-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Estado produziu 53,3 milhões de frangos e 281,4 mil cabeças de suínos a mais em 2024 em relação a 2023, além de acumular altas também na produção bovina, de ovos e de leite.

Na avicultura, o Estado se mantém como líder absoluto, sendo responsável por 34,2% da produção de frango no País. O setor teve um crescimento de 2,47% no abate em relação ao ano anterior, somando mais de 2,2 bilhões de aves produzidas no ano passado no Paraná, superando o recorde de 2023, quando esse número chegou 2,15 bilhões de unidades.

Em todo o País, o abate de frangos alcançou 6,46 bilhões de cabeças em 2024, um incremento de 2,7% em relação a 2023, representando um novo recorde na série histórica. Foram abatidas 172,73 milhões de cabeças de frangos a mais em 2024 em relação ao ano anterior, com aumentos em 19 das 25 unidades da federação que participam da pesquisa. A região Sul concentra a maior parte da produção avícola, com Santa Catarina respondendo por 13,8% e o Rio Grande do Sul por 11,4% no número de frangos abatidos no ano passado.

Depois do Paraná (+53,28 milhões de cabeças), os maiores crescimentos aconteceram em Santa Catarina (+51,92 milhões), São Paulo (+40,21 milhões), Mato Grosso (+20,13 milhões), Minas Gerais (+13,84 milhões) e Goiás (+12,60 milhões).

Já na suinocultura, o Paraná diminuiu a diferença com Santa Catarina e se manteve com a segunda maior produção. Enquanto o Paraná teve um aumento de 2,32% em relação ao ano anterior, totalizando 12,4 milhões de porcos abatidos em 2024, o estado vizinho teve queda de 0,08% nos abates, com 16,6 milhões de cabeças de suínos abatidas.

O Brasil registrou novo recorde na série histórica no abate de suínos, com 57,86 milhões de cabeças abatidas no ano passado, 684,24 mil a mais em relação ao ano anterior. Houve aumentos no abate em 14 das 25 unidades da federação participantes da pesquisa. Santa Catarina manteve a liderança no abate de suínos em 2024, com 29,1% do abate nacional, seguido por Paraná (21,5%) e Rio Grande do Sul (17,1%).

Depois do Paraná (+281,36 mil cabeças), os principais saltos na produção ocorreram no Rio Grande do Sul (+189,56 mil), Minas Gerais (+149,62 mil), Mato Grosso do Sul (+64,29 mil), São Paulo (+50,87 mil) e Goiás (+5,51 mil).

O Estado também bateu recorde na produção bovina, com o abate de 1,4 milhão de cabeças de gado no ano passado, 143,3 mil a mais que no ano anterior. No Brasil, o abate de bovinos registrou alta de 15,2% em 2024 e chegou a 39,27 milhões de cabeças abatidas, 5,17 milhões de cabeças a mais do que em 2023, maior resultado obtido na série histórica da pesquisa. O Paraná segue no top 10 entre os principais produtores.

Além da carne, o Paraná está no pódio na produção de ovos e leite no Brasil, com recorde em ambos os seguimentos. Foram 459,1 milhões de dúzias de ovos produzidas em 2024 no Estado, que é o segundo maior produtor nacional (9,8% de participação), atrás apenas de São Paulo. Isso representa 24 milhões de dúzias a mais que no ano anterior. A produção nacional de ovos de galinha, em 2024, foi de 4,67 bilhões de dúzias, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. O total da produção anual é um recorde na série histórica da pesquisa.

O Paraná também se mantém na segunda posição na produção leiteira (15,4% de participação), atrás apenas de Minas Gerais, com 3,4 bilhões de litros produzidos para a indústria no ano passado, 257,6 milhões de litros a mais que em 2023. Foi a segunda maior variação do País, atrás de Minas Gerais (441,07 milhões de litros) e na frente de Santa Catarina (93,42 milhões de litros). Em 2024, os laticínios captaram 25,38 bilhões de litros em todo o País, um acréscimo de 3,1% sobre a quantidade registrada em 2023.