Maior do Brasil, empresa Lactalis vai investir R$ 285 milhões para expandir operação no Paraná

A Lactalis Brasil, líder na captação de leite no País, está investindo, com apoio do Governo do Paraná, cerca de R$ 285 milhões para ampliação da linha de produção de suas fábricas em Carambeí, nos Campos Gerais, e Londrina, no Norte do Estado. Diretores da empresa apresentaram nesta terça-feira (18) ao governador Carlos Massa Ratinho Junior um panorama dos investimentos do grupo, que conta com incentivos do programa Paraná Competitivo.

“Nosso trabalho é incentivar que novas empresas, nacionais ou internacionais, e aquelas que já atuam no Paraná possam ampliar suas fábricas, linhas de produção, gerando emprego e renda para a nossa gente. Isso tudo passa pela desburocratização de processos, envolvendo o trabalho de diversas secretarias”, afirmou Ratinho Junior. “É motivo de orgulho para nós termos empresas como a Lactalis operando no Estado em um setor que somos referência, que é a produção de leite com qualidade.”

O CEO da Lactalis Brasil, Roosevelt Junior, ressaltou o potencial do Paraná na produção de leite e o apoio dado pelo Governo do Estado às empresas que aqui se instalam. “O Paraná é um estado estratégico para a nossa empresa. É o segundo em produção de leite no Brasil, com 4 bilhões de litros anuais, e o que mais cresce na produção nos últimos dez anos. A nossa empresa é do ramo do leite, então a primeira questão que procuramos é a disponibilidade, que encontramos aqui”, disse.

“É também um estado que acolhe muito bem as indústrias, parceiro do empreendedor e que dá condição de trabalho, tanto na parte fiscal quanto também de treinamento e disponibilidade dos nossos recursos humanos, então estamos muito animados com essa parceria com o Estado”, acrescentou.

No Paraná, a produção da Lactalis é comercializada principalmente com a marca Batavo, criada em 1928 em Carambeí e adquirida pela multinacional em 2015. Por meio de parceria com a cooperativa Castrolanda e a aquisição da Cativa Cooperativa Agropecuária, de Londrina, a empresa faz a captação de 600 milhões de litros de leite por ano e conta com 1.500 colaboradores.

Entre 2015 e 2022, a Lactalis investiu R$ 377 milhões em suas atividades no Estado. Outros R$ 20 milhões foram aportados em 2024 para ampliação do Centro de Distribuição de Carambeí, com uma área total de 6.400 metros quadrados. Agora, com o novo investimento dentro do Paraná Competitivo, de quase R$ 285 milhões, serão R$ 682 milhões em 10 anos.

Os recursos estão alocados principalmente na fábrica de Carambeí, polo de produção da marca Batavo no Brasil. Serão ampliadas a linha para produção de pudim de leite; de iogurtes, leites fermentados e bebidas lácteas; e de sobremesas e creme de queijo. De acordo com Roosevelt, a empresa cresce, em média, 10% ao ano no setor de iogurte, sendo a Batavo a segunda marca do Brasil no segmento.

O Centro de Distribuição em Carambeí serve de hub logístico na distribuição das marcas da empresa. É de lá que as cargas refrigeradas são consolidadas e distribuídas para todo o Brasil. Na fábrica de Londrina, os recursos estão sendo utilizados para modernização da planta, que hoje produz leite UHT, pasteurizado e em pó, composto lácteo, soro em pó e manteiga.

O programa Paraná Competitivo, ao qual o investimento da Lactalis Brasil integra, é coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e pela Invest Paraná, agência de captação de investimentos para o Estado. O principal objetivo do programa é fomentar a economia do Paraná, atraindo novos investimentos nacionais e internacionais que gerem emprego, renda e riqueza. O diferencial é que ele permite que empresas enquadradas pleiteiem incentivos fiscais sustentados pela legislação vigente, sem configurar renúncia fiscal.

Por meio do programa, empresas que tenham projetos de implantação, expansão, diversificação ou reativação no Estado recebem incentivos como o parcelamento do ICMS incremental, diferimento do ICMS nas operações de energia elétrica (Copel) e gás natural (Compagas), além da possibilidade de transferência de créditos próprios de ICMS para aquisição de ativos.

Para o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, o investimento aumentará a capacidade produtiva do Estado, ao mesmo tempo em que trará benefícios significativos para a região, gerando empregos e impulsionando a economia local. “Demonstra a confiança da Lactalis no Paraná, comprometendo-se com o desenvolvimento sustentável na diversificação de seus produtos, diminuindo a busca de itens em outras localidades e contribuindo para a geração de riquezas ao Estado”, afirmou.

O diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin, afirmou que o programa estadual ajuda no fortalecimento de cadeias produtivas. “Eles começaram com 40 milhões de litros de leite, estão em 600 milhões e querem chegar a 1 bilhão de litros de leite nos próximos quatro anos. É um setor em que eles vão investir e pagar melhor para quem produz”, salientou. “A base disso é o Paraná Competitivo, que traz segurança para a empresa investir no nosso Estado, onde ela tem o retorno, os benefícios e os incentivos para isso.”

O Paraná tem a segunda maior bacia leiteira do Brasil, com 15,4% de participação, atrás apenas de Minas Gerais, com 24,9%, e à frente de Santa Catarina, que aparece em terceiro lugar, com 13%. Segundo dados da Pesquisa Trimestral do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgada nesta terça-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram produzidos no Paraná 3,9 bilhões de litros de leite em 2024. Somente no 4º trimestre, foram 1,08 bilhão de litros captados no Estado.

O Grupo Lactalis é líder mundial no mercado de lácteos, com produtos vendidos em mais de 150 países, com 270 fábricas e 80 mil colaboradores. No Brasil, é líder em captação de leite, considerando o número de produtores parceiros, com 2,7 bilhões de litros por ano. Conta com 23 plantas fabris espalhadas (sendo três no Paraná) e 13 mil funcionários. Além da Batavo, estão no portfólio do grupo marcas como Parmalat, Elegê, Itambé e Président.

Participaram do anúncio de investimentos o secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Natalino Avance de Souza; o diretor-geral da Sefa, Luiz Budal; o chefe da Assessoria de Assuntos Econômico-Tributários da Sefa, Francisco de Assis Inocêncio; e o diretor de Comunicação, Assuntos Corporativos e Regulatórios da Lactalis Brasil, Guilherme Portella.