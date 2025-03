Julgamento de acusados por homicídios ligados a um grupo nazista começa nesta quinta-feira

Na próxima quinta-feira (20), começa o julgamento de quatro pessoas denunciadas pelo Ministério Público do Paraná pela morte de um casal de jovens, de 21 e 24 anos de idade, na madrugada de 21 de abril de 2009. De acordo com as investigações do caso, os homicídios estão ligados à disputa pelo comando de um grupo com motivações neonazistas, após uma festa criada para celebrar o aniversário de nascimento de Adolf Hitler.

EMBOSCADA E DUPLO HOMICÍDIO; REVEJA O CASO

Na madrugada de 21 de abril de 2009, os denunciados teriam agido de forma conjunta e coordenada, a mando de um outro indivíduo que também foi denunciado por viabilizar os crimes. Os acusados aproveitaram-se da presença das vítimas em uma festa realizada em uma chácara no município de Campina Grande do Sul, no Paraná, que teve como tema os 120 anos do nascimento de Adolf Hitler.

Em uma ação conjunta, os acusados atuaram para que as vítimas deixassem o local da festa. No entanto, o casal saiu do local em um carro pela rodovia BR-116, no qual estava também um dos acusados. Outro veículo, conduzido por outro dos indivíduos denunciados, obrigou o carro das vítimas a parar no acostamento da rodovia.

Quando o casal parou, dois jovens, com 19 e 21 anos de idade na época, saíram encapuzados do segundo carro com armas de fogo e dispararam contra o casal, que morreu no local. Eles foram denunciados e serão julgados pelo crime de duplo homicídio qualificado, por motivo torpe e por ter sido praticado como emboscada para o casal, além de estarem ligados ao movimento neonazista.

A denúncia, oferecida pelo MPPR ainda em maio de 2009, cita cinco executores e um mandante. O homem apontado como mandante dos assassinatos tinha 34 anos na data do crime e mora no estado de São Paulo. O julgamento dele pelo Tribunal do Júri de Campina Grande do Sul está previsto para ocorrer no dia 22 de maio deste ano. Um dos executores morreu no curso do processo. Ao longo dos quase 16 anos de tramitação da ação penal, alguns dos investigados chegaram a ser presos e tiverem marcado o julgamento, que sofreu sucessivos adiamentos.