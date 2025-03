Norte Pioneiro está em alerta de tempestade nas próximas horas

A região do Norte Pioneiro do Paraná está em alerta com risco de tempestades nas próximas horas em todas as cidades da região. De acordo com as previsões, as cidades podem sofrer com chuvas fortes e ventos intensos durante o restante desta terça-feira (18) e no início da próxima quarta-feira (19).

O alerta, classificado como amarelo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia indica que a região está suscetível a registrar ventos de até 60 quilômetros por hora, além da previsão de chuvas intensas de até 50 milímetros. Além das chuvas e ventos, o INMET também prevê a queda de granizo na região.

Contudo, risco de corte de energia, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos é baixo na região, mas não é impossível que possam ser registrados em algumas cidades.

Na cidade de Wenceslau Braz, por exemplo, já foi possível perceber nuvens carregadas e escuras na cidade, além de que uma pancada de chuva atingiu o município minutos atrás. Trovões e relâmpagos também já foram notados na cidade.