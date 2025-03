Coopertec vai realizar coleta de lixo eletrônico em Ribeirão do Pinhal neste sábado

No próximo sábado (22), Cooperativa de Serviços Técnicos (Coopertec) realizará uma coleta especial de lixo eletrônico na cidade de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro do Paraná. A coleta será realizada na praça Erasmo Cordeiro entre as 09h00 e 14h00, incentivando o descarte correto de lixo eletrônico no município.

A coleta de lixo eletrônico tem como objetivo recolher equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos que não têm mais utilidade, como celulares, computadores, televisores, pilhas, baterias, entre outros, de forma ambientalmente correta e segura.

Esse tipo de descarte é essencial para evitar a contaminação do meio ambiente, já que muitos desses aparelhos contêm substâncias tóxicas, como mercúrio, chumbo e cádmio, que podem poluir o solo, a água e o ar se forem jogados no lixo comum.

Além disso, a coleta seletiva de eletrônicos permite a reciclagem de materiais valiosos, como cobre, alumínio, ouro e plástico, contribuindo para a preservação dos recursos naturais. Outro benefício é a geração de empregos, pois a cadeia da reciclagem e do recondicionamento de eletrônicos movimenta a economia e cria oportunidades de trabalho.

A prática também promove a conscientização ambiental, incentivando o consumo responsável e o descarte adequado dos resíduos. Entre os itens que devem ser destinados à coleta de lixo eletrônico estão computadores, TVs planas e tubo, celulares, impressoras, aparelhos de som, centrais telefônicas, DVD e Vídeo Cassete, aparelho de fax, microondas, monitores, modens e também aparelhos hi-fi.

Todos estes aparelhos e também outros aparelhos eletrônicos poderão ser descartados na coleta da Coopertec em Ribeirão do Pinhal, que acontecerá no próximo sábado (23) na praça Erasmo Cordeiro entre as 09h00 e 16h00 com apoio da prefeitura municipal de Ribeirão do Pinhal em prol do descarte correto e da manutenção e cuidados essenciais com o meio ambiente.