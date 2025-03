Governo entrega mais de 30 mil Chromebooks a escolas da Rede Estadual

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu, nesta segunda-feira (17), executivos da Google for Education para a entrega de 32 mil chromebooks às escolas estaduais do Paraná. A iniciativa, com investimento de mais de R$ 57 milhões, visa aprimorar a infraestrutura tecnológica da educação no estado, beneficiando aproximadamente 450 mil estudantes de mais de mil escolas.

A distribuição dos dispositivos será realizada em duas etapas. A primeira fase ocorreu em fevereiro, com a entrega de 20 mil chromebooks para 717 escolas. A segunda fase, prevista para ser concluída até abril, contemplará mais 12.195 unidades para 370 colégios. Os critérios de distribuição priorizam instituições com menor proporção de equipamentos por aluno, o que deve melhorar ainda mais a média de hardwares disponíveis, colocando o Paraná como o estado com maior número de dispositivos por estudante.

“Esses computadores vão proporcionar aos alunos e professores acesso a plataformas digitais e ferramentas educacionais, ampliando as possibilidades de aprendizado e, consequentemente, melhorando a qualidade da educação no Paraná”, afirmou o governador Ratinho Junior. O uso dos chromebooks será direcionado para atividades pedagógicas, projetos interdisciplinares e o acesso a plataformas educacionais.

Os chromebooks são portáteis e utilizam o sistema operacional do Google, sendo projetados para facilitar o uso de ferramentas digitais no ambiente escolar. A parceria com a Google permite que o estado adquira equipamentos de qualidade com custo proporcionalmente baixo. O secretário da Educação, Roni Miranda, destacou a importância do investimento, ressaltando a vantagem da utilização de dispositivos adequados ao contexto educacional.

Kevin Kells, diretor global do Google for Education, destacou que a aquisição dos chromebooks é parte da transformação digital na educação do estado, promovendo aprendizado personalizado e apoiando os professores nessa jornada. O uso de soluções da Google na educação paranaense já é realidade desde a pandemia, quando a necessidade de integrar tecnologias digitais ao sistema estadual se tornou mais evidente.

Além disso, o Paraná mantém parcerias com a Google Cloud, oferecendo licenças de cursos para qualificação de alunos e professores da rede estadual e das universidades estaduais.