O comportamento da Geração Beta: um novo mundo de possibilidades e desafios

A Geração Beta é a primeira a nascer completamente imersa na Era da Inteligência Artificial (IA). Isso transformará profundamente a forma como aprendem, trabalham e se relacionam com o mundo. Segundo o especialista e palestrante Ricardo Dalbosco, a interação com a IA será natural e essencial, o que levará a questionamentos e mudanças abruptas no modelo educacional atual.

“No contexto da educação, o papel do docente, quando ainda humano, se modificará. Ele deixará de ser a única fonte de conhecimento e assumirá a função de mediador e provocador de reflexões. O acesso às informações será ilimitado, e os alunos da Geração Beta desenvolverão um senso crítico mais aguçado, questionando dados, pessoas, limites e construindo suas próprias interpretações em um ritmo acelerado”, diz.

No panorama do mercado de trabalho, por sua vez, a competitividade deixará de se basear apenas no acesso aos dados, mas sim na capacidade de interpretá-los e utilizá-los para tomadas de decisões mais assertivas. “Vivendo em um mundo cada vez mais VUCA (volátil, incerto, complexo e ambíguo) e BANI (frágil, ansioso, não linear e incompreensível), os profissionais precisarão ser flexíveis e adaptáveis a transformações constantes”, fala Dalbosco.

Desta forma, a Geração Beta impulsionará uma revolução na forma de trabalhar, liderar, educar, estudar, buscar entretenimento e monitorar sua saúde física e mental. “Assim, com acesso irrestrito às informações e ao poder de escolha, personalização será a palavra de ordem. Eles buscarão carreiras, produtos e serviços altamente customizados, fugindo dos padrões tradicionais estabelecidos desde a Revolução Industrial e seguido por seus pais”, ensina o especialista.

Com isso, a carreira linear tornou-se desde já uma realidade ultrapassada. Para Dalbosco, a tendência agora seria a ‘Slash Career’, ou carreira multifuncional, onde um profissional não se limita a uma única atividade ao longo da vida. “A expectativa de vida aumentou, a aposentadoria se tornou mais difícil em muitos países e a volatilidade das profissões se intensificou. Assim, depender de um único CNPJ ou função profissional será um risco cada vez maior”, fala.

Outro fator significativo é que para a Geração Beta (e certamente para as que vierem depois) não faz mais sentido apenas acumular dinheiro ao longo da vida para desfrutá-lo no futuro. “Em vez disso, assim como para a Geração Z, para a Geração Beta a motivação será a liberdade financeira, geográfica e de tempo, priorizando experiências e qualidade de vida. Por isso a dependência de um único empregador e a relação trabalhista tradicional estão sendo ressignificadas desde já. Assim, as empresas que desejam atrair e reter talentos precisarão se adaptar a essas novas expectativas”, cita.

