Governador anuncia R$ 1 bi em investimento no aniversário de 90 anos do Porto de Paranaguá

O Porto de Paranaguá, um dos principais hubs logísticos da América Latina, comemorou seus 90 anos de história com um investimento bilionário para ampliar sua capacidade de movimentação de cargas. O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou, durante a cerimônia de aniversário no dia 17 de março, o aporte de R$ 1 bilhão do Tesouro Estadual para a construção do Píer em T, um projeto que vai aumentar significativamente a capacidade do terminal. A obra contará também com um investimento de R$ 1,2 bilhão da iniciativa privada, oriundos de arrendamentos a serem realizados ainda este ano.

A construção do novo píer faz parte de um projeto de modernização do Porto de Paranaguá, que inclui a construção de dois novos berços de atracação, além da revitalização da infraestrutura portuária. Cada berço terá capacidade para movimentar até 8 mil toneladas por hora, um aumento expressivo em relação à capacidade atual de 3 mil toneladas por hora. O novo Corredor de Exportação Leste (Corex) poderá movimentar até 32 mil toneladas por hora, proporcionando maior agilidade e eficiência na operação.

O projeto será executado em duas fases. A primeira envolverá a construção de uma ponte entre o cais e os dois novos berços (sentido oeste), enquanto a segunda fase prevê a construção do segundo píer (sentido leste), completando a estrutura em "T". A obra irá atender à crescente demanda logística do Paraná, impulsionada pela expansão da produção agroindustrial.

Além do novo píer, o governador anunciou investimentos de R$ 35,7 milhões em infraestrutura urbana, com a revitalização de ruas de Paranaguá. A Portos do Paraná também está aplicando R$ 28,4 milhões na revitalização de vias da cidade, focando em pavimentação de concreto armado para suportar o tráfego intenso de caminhões.

Em parceria com a Marinha do Brasil, a Portos do Paraná também anunciou a construção de uma nova sede do Serviço de Sinalização Náutica, visando garantir a segurança do tráfego aquaviário.

O Porto de Paranaguá, inaugurado em 1935, tem se destacado como um porto multipropósito e é reconhecido pela excelência na gestão portuária, sendo eleito por cinco vezes a melhor administração portuária do Brasil. Em 2024, o porto movimentou mais de 66 milhões de toneladas de cargas, consolidando-se como um dos maiores terminais de exportação do país.