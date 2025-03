Acidente em rodovia da região deixa um morto e dois feridos

Um grave acidente de trânsito registrado na noite do último sábado (15) deixou um morto e dois feridos na rodovia BR-153 no trecho que passa pelo município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

Conforme os dados divulgados pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu um automóvel VW Jetta e um GM Corsa que colidiram frontalmente. No primeiro veículo, estavam um homem de 44 anos e uma mulher de 39 anos que ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital para receber atendimento médico. Já o Corsa era conduzido por um homem de 48 anos que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Diante da situação, o local foi isolado sendo acionada a equipe do IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima fatal. O trânsito foi parcialmente interditado para o trabalho das equipes de socorro e resgate do motorista que morreu.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.